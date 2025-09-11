滿80歲免評聘外看 逾3千人申請

八十歲以上聘請外籍看護免評巴氏量表上路至今一個多月，勞動部統計，截至八月廿九日，整體聘僱外看申請案量約一萬六千多件，其中三二一五件為免評新制申請案件，對比實施後的前一兩個星期，申請量確實明顯上升。

今年八月起，年齡滿八十歲以上長者，或七十歲至七十九歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構的專業評估申請聘僱外籍看護。勞動部統計，符合此申請資格者約五十三萬人，參考過去外看申請率，推估可能新增十萬件申請案。

勞動部長洪申翰表示， 八月初至八月廿九日，共有三二一五件係採用免評新制，以一般案件身份申請。對比上路前兩周的免評申請案量為一四三九件，申請量確在增加，但須一段較長時間觀察趨勢，才能看出完整輪廓。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，單單近一個月免評新制件數三二一五件，約占一一三年新增外籍看護一萬二四四七人的四分之一，不可說少。新制才剛上路，仲介業免評廣告效益仍在發酵中，未來申請案件數恐愈來愈多。

依勞動部資料顯示，民國一一三年在職外籍看護為十九點六萬人，相較一一二年增加一點二萬人。陳景寧指出，若新來台灣的移工人數不足，勢必影響現有聘僱外籍看護家庭的權益，甚至引發搶工潮，

商品推薦