超高齡元年高峰會 提「反老歧視」

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
老人福利推動聯盟昨舉辦「台灣超高齡元年ＮＰＯ高峰記者會」，多位立委及學者應邀出席，提出七大關鍵政策建言。記者許正宏／攝影
獨居老年人愈來愈多，主計總處推估全台非弱勢獨居長輩（六十五歲以上）高達七十萬人，身體健康，且具有不錯的經濟、社交能力。但年紀愈大，與社會連結可能變少，為此，衛福部針對年長獨居族群擬定「獨居但不孤獨」政策，讓這群年長者持續與外界保持互動。

老人福利推動聯盟（老盟）昨舉辦「二○二五台灣超高齡元年ＮＰＯ（非營利組織）高峰會」，號召六十位ＮＰＯ領袖，提出共同訴求「反老歧視、立法保障」。老盟秘書長張淑卿說，「人口高齡不可怕，怕的是社會與政策落後」，希望透過這次活動，擬定適合國家整體的高齡政策，由民間團體向行政、立法等單位提出訴求，期盼國家給予清楚承諾，共創超高齡美好社會。

高峰會共提出七大關鍵政策建言，包括國家應健全高齡政策及法律框架，以平等觀點建立「高齡權益保障法」；跨部門建立反歧視框架，協助高齡者提升自我價值；保障高齡就業權益，並打造高齡友善環境；縮小數位落差，防詐又防暴，更提供以長者為中心的整合醫療與照護，與建立社區安全獨居支持網路系統。

衛福部社會及家庭署代理署長周道君關注獨居長者議題，他表示，目前關懷六點五萬名弱勢獨居長輩，預計明年擴大至非弱勢族群獨居長輩，推估約七十萬人，希望透過穩定接觸、聯繫，達到「可以獨居，但不要孤獨」目標，在他們發生問題時，及早介入關懷。

「獨居為愈來愈普遍的社會現象」，周道君說，隨著年齡漸長，身體健康的獨居長輩在社會連結、健康狀況等方面也會出現風險，政府正思考如何提供高齡獨居者更完整的協助，盼透過穩定接觸、更多聯繫，讓獨居者不孤獨。

周道君表示，最近著手透過戶政與民政村里組織、社政社區服務體系，進行實地訪查、盤點，發掘獨居長輩真實的狀況，預定明年提出完整關懷作法。至於非弱勢族群的獨居長輩，是否採取納管方式，則會尊重長輩意願，未來擬定計畫時，將思考透過何種方式與長輩接觸，才能達到最佳效果。

