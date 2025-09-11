月底復業？ 台中新光三越開始進貨

新光三越台中店2月13日氣爆釀5死38傷，停業超過半年，業者希望在周年慶檔期回歸，力拚9月底復業，昨天開始進貨。到場櫃姐興奮表示，在外面「流浪」半年，終於回家非常開心，也對工安有信心；市府指出，昨天進貨以乾燥貨物為主，較難保存的食品類會後續再進。

台中新光三越8月22日提出修復計畫變更版，獲市府同意備查，原計畫9月5日進貨，當日因公共安全與消防設備檢查，延至昨天，依計畫將持續進貨至本月25日。

台中市都發局副局長曾文誠到場視察，觀察業者是否依管制計畫進貨，相關人員有無佩戴識別證簽到、簽退，昨天業者進貨樓層為6樓，預計有250人、67輛貨車進場，分為上午9時、11時、下午1時三個時段進場。

曾文誠指出，新光規畫進貨到25日，昨天進貨項目是乾燥貨品，有保存期限的食材會在地下2樓、地上9樓、10樓、12樓，會安排在計畫最後幾天進場，發生氣爆的12樓則是最後一天進貨。

台中新光三越外牆維修即將進入倒數階段，昨天仍有部分區塊鷹架未拆。記者黃仲裕／攝影

曾文誠說，台中新光三越復業前，要完成室內裝修與各受損項目的修復，經過第三方公正單位認證，市府也會聘請第四方專業單位檢驗，為整體建物安全把關，以消費者和公共安全為最高原則。

林姓櫃姐說，原在6樓的嬰幼兒用品專櫃工作，昨天先返店清潔、進貨，「期待復業、已等很久」。

徐姓櫃姐則興奮高喊「太開心了」，她說，已在新光三越工作20多年，氣爆後在外「流浪」半年，終於能回家，「既感動又感恩」。

李姓廠商表示，很期待復業，已經準備好最新的商品，迎接年底購物潮，也對新光三越復業後的工安有信心。