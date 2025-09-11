1千玩廈門？ 金門爆旅遊團強迫消費

金門楊姓女子控訴父親的金廈之旅變「驚嚇之旅」，參加廈門4天3夜千元旅遊團，最後一天被關在特產店強迫消費，全程手機無信號，形同「軟禁」。她父親花6萬多元購物，「我家現在都是乳膠床墊」。縣府表示，已接獲投訴但尚未立案，因兩岸關係受阻，暫無正式管道協助，建議可先止付再協調。

交通部觀光署表示，已接獲檢舉正調查中，若非旅行業者違法經營旅行業務屬實，最高可罰200萬元，強迫旅客購物最高可罰5萬元。

「只花1千元就可以去大陸玩4天？」金門楊姓女子在臉書控訴，有人專找65歲以上老人參加低價旅遊團，這團出發前僅收1千元現金，家裡的長輩在友人勸說下也跟著去。她怒批「說好聽是帶老人去免費旅遊，說難聽就是把鄉親當肥羊宰。」長輩被迫買很多沒用又昂貴的東西，最後一天被關在特產店，直到搭機才放人。

據了解，金門有很多社區長輩都曾參加這種低價旅遊團，包括床墊、棉被、葛根粉、牙膏、牛黃丸等，「很多東西買回來根本不敢吃、不敢用。」

許多民眾紛紛附和表示，自家長輩也中招。有人表示朋友去一趟，買乳膠床等花十萬，怕人笑也不敢說；金門有不少人受騙，花費比正規旅費還貴，「真的是不要錢的最貴，貪婪的心會讓自己付出更多的代價」。

民眾指控帶團的疑似是某社大一名陸配教師，金門縣家庭教育中心主任吳玉華表示，縣府1999服務專線確實接獲投訴，訪查後發現她並未在授課場合招攬，不排除是課後或私下進行，還在釐清中。

縣府回應，近期確有多件疑似違法攬團與強迫消費情形，觀光署尚未核准招攬赴陸團，相關行程涉灰色地帶，縣府已著手查核；縣府也提醒，旅遊團價格若遠低於市場行情就應警覺。

商品推薦