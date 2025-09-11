聽新聞
0:00 / 0:00

1千玩廈門？ 金門爆旅遊團強迫消費

聯合報／ 記者蔡家蓁胡瑞玲／連線報導

金門楊姓女子控訴父親的金廈之旅變「驚嚇之旅」，參加廈門4天3夜千元旅遊團，最後一天被關在特產店強迫消費，全程手機無信號，形同「軟禁」。她父親花6萬多元購物，「我家現在都是乳膠床墊」。縣府表示，已接獲投訴但尚未立案，因兩岸關係受阻，暫無正式管道協助，建議可先止付再協調。

交通部觀光署表示，已接獲檢舉正調查中，若非旅行業者違法經營旅行業務屬實，最高可罰200萬元，強迫旅客購物最高可罰5萬元。

「只花1千元就可以去大陸玩4天？」金門楊姓女子在臉書控訴，有人專找65歲以上老人參加低價旅遊團，這團出發前僅收1千元現金，家裡的長輩在友人勸說下也跟著去。她怒批「說好聽是帶老人去免費旅遊，說難聽就是把鄉親當肥羊宰。」長輩被迫買很多沒用又昂貴的東西，最後一天被關在特產店，直到搭機才放人。

據了解，金門有很多社區長輩都曾參加這種低價旅遊團，包括床墊、棉被、葛根粉、牙膏、牛黃丸等，「很多東西買回來根本不敢吃、不敢用。」

許多民眾紛紛附和表示，自家長輩也中招。有人表示朋友去一趟，買乳膠床等花十萬，怕人笑也不敢說；金門有不少人受騙，花費比正規旅費還貴，「真的是不要錢的最貴，貪婪的心會讓自己付出更多的代價」。

民眾指控帶團的疑似是某社大一名陸配教師，金門縣家庭教育中心主任吳玉華表示，縣府1999服務專線確實接獲投訴，訪查後發現她並未在授課場合招攬，不排除是課後或私下進行，還在釐清中。

縣府回應，近期確有多件疑似違法攬團與強迫消費情形，觀光署尚未核准招攬赴陸團，相關行程涉灰色地帶，縣府已著手查核；縣府也提醒，旅遊團價格若遠低於市場行情就應警覺。

觀光署 交通部

延伸閱讀

捍衛地方補助 彰化、金門盼中央勿減少

赴陸旅遊團強迫消費爭議 金縣府籲兩岸建機制

獨／金廈1千玩4天…低價旅遊團爆強迫消費 縣府：釐清查核中

傳金門醫療專機遭共機逼近至目視距離 陸委會：漠視人命

相關新聞

1千玩廈門？ 金門爆旅遊團強迫消費

金門楊姓女子控訴父親的金廈之旅變「驚嚇之旅」，參加廈門4天3夜千元旅遊團，最後一天被關在特產店強迫消費，全程手機無信號，...

盡早治療攝護腺 享受「順暢」人生

72歲李先生有糖尿病、高血壓、冠心症等疾病，即便早晚頻尿也不在意，一次因心臟問題住院，期間他抱怨長期頻尿、小便困難且漏尿...

健康你我他／日日健身健腦 97歲樂此不疲

我於72歲退休，和家人討論此後生活，要健康快樂度過餘生。

異位性皮膚炎 約3成病人試過偏方

9月14日是異位性皮膚炎日，異位性皮膚炎病友協會歷經2年調查，發現三分之一病友為求疾病根治，曾經嘗試「另類療法」。異位性...

健康主題館／腎友血液透析32年 見證健保30載

「當年朋友一聽到我要洗腎，都覺得可能沒辦法了，誰知道現在每周我都騎機車來洗腎。」在台南懷仁內科診所洗腎的王大哥是資深腎友...

滿80歲免評聘外看 逾3千人申請

八十歲以上聘請外籍看護免評巴氏量表上路至今一個多月，勞動部統計，截至八月廿九日，整體聘僱外看申請案量約一萬六千多件，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。