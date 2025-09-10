憶興達電廠爆炸 里民：如住火藥庫旁
高雄市永安區興達電廠前晚爆炸起火，居民抱怨台電第一時間偵測到天然氣外洩竟未通知周邊鄰里，強烈爆炸震波讓居民嚇得以為「飛彈打過來」，許多家戶天花板、牆壁破損，當地六名里長怒批台電曾保證全球沒有燃氣發電工安意外，如今卻讓電廠周邊居民驚恐感受「有如住在火藥庫旁」。
台電董事長曾文生昨為爆炸案不斷致歉，指台電當下對外的說明不夠積極，將調查洩漏原因全面改善。據了解，高雄市長陳其邁於晚間九、十時間，即數度要求台電應立即向社會大眾說明情形，但台電卻不願出面，直到十一點半才出面說明，致使地方無法掌握最新資訊，引發不安讓民眾誤解，陳其邁對台電處置當面向曾文生表達不滿。
對於曾文生昨解釋稱，「第一時間未告知居民，因怕造成誤會」，國民黨立委也質疑台電刻意隱瞞事實，且高雄市府並未掌握訊息。國民黨指出，核三模擬地震海嘯演習時，急發手機簡訊「告知」民眾，興達電廠真實發生爆炸，火光、巨響就在社區旁邊，居民卻只能靠社群媒體、鄰居口耳相傳，賴清德政府卻完全失聲。
前晚興達電廠爆炸，距電廠最近的民宅不到一公里遠，住戶感受到強烈的震波，飽受驚嚇。鹽田里長柯男烈氣憤地說，興達電廠設廠至今，台電從未關心在地鄰里，廠內發生天然氣外洩意外，第一時間竟未通知居民疏散，發生爆炸後居民人心惶惶，多名里長趕往電廠了解，空等五個多小時無人出來說明，「把大家當成空氣」，就連市府官員到現場，也不願聽民眾心聲。
新港里長何應成說，台電從發現天然氣外洩到發生爆炸起火，時間相隔很短，台電難道什麼都不知道？爆炸當下很多民宅門窗玻璃震破，家中物品掉落損毀，台電有必要派員清查災損，並要提出完整災害防範標準作業流程，向居民說明清楚。
邱姓居民說，前晚七時許就聞到異味，八時就發生爆炸起火，爆炸影響範圍很廣，連十多公里外的岡山區友人也感受到震動。
興達電廠周邊的永安里長郭憲明、永華里長林明春、保寧里長陳文印、維新里長蔣福山非常不滿地指出，興達電廠燃氣新機組還在施工、測試就發生爆炸起火的嚴重工安事故，質疑未來正式運轉，台電要如何保障周邊居民生命財產安全？已有里民嚇到要搬家，「台電未做好安全防護，讓居民在恐慌中度日，真的很可惡」。
