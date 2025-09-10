快訊

46年前的今天進行分割手術 連體嬰弟弟忠義健康狀況曝光

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
忠義今天傍晚在臉書發文，腹部高度腫脹正是他每日必須承受與面對的身體負擔之一。圖／取自臉書「張中義」
忠義今天傍晚在臉書發文，腹部高度腫脹正是他每日必須承受與面對的身體負擔之一。圖／取自臉書「張中義」

48歲忠義與已故哥哥忠仁46年前的今天在台大醫院進行分割手術，是台灣首對成功分割的連體嬰兄弟。忠義這兩天在臉書分享近況，可見他飽受病痛之苦，更宣布即日起暫停所有公開行程與工作，不少網友紛紛留言鼓勵。

忠義昨在臉書「張中義」貼出一段影片，可見他在床上、表情相當痛苦，也表示「經醫療團隊評估決議，因忠義近日身體狀況嚴重，即日起暫停所有公開活動與工作行程。請外界尊重醫療與隱私，相關資訊將由本醫療團隊授權之窗口統一發布，感謝理解與關心。」

忠義臉書今天傍晚再度發文，分享一張腹部高度腫脹的照片，提及這正是他每日必須承受與面對的身體負擔之一，照片背後是忠義日復一日的努力。特別感謝照護團隊每日投入專業治療與細緻照護，讓相關症狀得以被積極控制，避免腹部脹大進一步惡化，並為後續治療與休養爭取關鍵時間。」

貼文指出，面對嚴峻不適，忠義始終以堅定態度面對治療，從不言棄。這份不放棄，不是逞強，而是以科學為本、以希望為向的持續努力，按部就班治療、如實回報身體感受、適時休息恢復。

兩則貼文湧入不少網友留言為忠義打氣，「你是生命鬥士，你一定要挺過去」、「面對苦難你可以用最頑強的意志力撐下去，你是我們的榜樣」、「辛苦了」、「該休息就得休息」、「早日康復」等語。

忠義目前任職環保局，同事都知道他的身體狀況，平時工作上都會盡量協助，若他需要請假，同仁也會包容、給他方便。環保局長徐世勲今日晚間表示，環保局很希望忠義能夠得到妥善的醫療照顧，他有任何需要，環保局會全力協助。

忠義昨在臉書貼出一段影片，可見他在床上、表情相當痛苦。圖／取自臉書「張中義」
