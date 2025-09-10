今彩539第114220期頭獎1注中獎

前民眾黨主席柯文哲交保重獲自由後，外界驚訝發現，他看起來比去年蒼老憔悴的模樣還要清爽許多，頭髮甚至有部分變黑，整體顯得年輕。對此，醫師指出，規律作息與正常生活，確實能帶來明顯改變。

