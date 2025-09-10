快訊

澄清換角傳聞？蕭美琴與美參議員視訊通話 俞大㵢在列

美股早盤／賭Fed有望降兩碼！標普、那指同創高 甲骨文暴漲近40%

泰山經營權之爭 「公司派」擅賣全家股份、投資街口支付均無效

今彩539第114220期頭獎1注中獎

中央社／ 台北10日電

今彩539第114220期開獎，中獎號碼16、14、12、39、28；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣800萬元。

貳獎177注中獎，每注獎金2萬元。

3星彩中獎號碼386，壹獎84注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼9885，壹獎17注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

今彩539

延伸閱讀

今彩539第114214期 頭獎槓龜

今彩539第114212期 頭獎槓龜

幸運兒是你嗎？今彩539頭獎2注中獎 各抱走800萬元獎金

財神爺降臨！威力彩頭獎2.68億一注獨得 獎落台北「這一區」

相關新聞

46年前的今天進行分割手術 連體嬰弟弟忠義健康狀況曝光

48歲忠義與已故哥哥忠仁46年前的今天在台大醫院進行分割手術，是台灣首對成功分割的連體嬰兄弟。忠義這兩天在臉書分享近況，...

台大醫院婦產部2狼醫懲戒確定 黃信穎執照廢止、陳思原停業3個月

台大醫院婦產部前主任陳思原涉嫌性騷多名女同事，前住院醫師黃信穎因性侵女病患已於5月被法院判刑3年。北市衛生局9月1日發文公...

台大醫院2狼醫遭重罰停業、廢照 院方低調：持續精進性平流程

二位曾在台大醫院任職狼醫，台大婦產部前主任陳思原、前住院醫師黃信穎，分別捲入性騷、性侵案件，台北市衛生局9月1日發文公告...

柯文哲白髮變黑 醫揭原因：規律作息就像替身體「重開機」

前民眾黨主席柯文哲交保重獲自由後，外界驚訝發現，他看起來比去年蒼老憔悴的模樣還要清爽許多，頭髮甚至有部分變黑，整體顯得年輕。對此，醫師指出，規律作息與正常生活，確實能帶來明顯改變。 

豪雨狂炸10縣市 慎防瞬間雷擊、溪水暴漲

中央氣象署今晚6時20分針對10縣市發布豪雨特報，豪雨警戒區為雲林縣山區、嘉義縣；大雨警戒區包含苗栗縣、台中市山區、南投...

台北明高溫恐達38度！周六前防午後雷雨 未來1周熱帶擾動發展機率曝光

未來1周高溫炎熱，周六前午後有局部短暫雷陣雨，下周二起受太平洋高壓增強轉乾影響，降雨範圍縮小，中央氣象署預報員張竣堯表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。