環境部：嘉義受損光電案場水質增測無汙染風險 損毀設備已全數清除

環境部今公布嘉義地區受損光電案場水域第5次水質增測結果，顯示水質無異常汙染風險。丹娜絲颱風受損光電場也已全數清除，包括新庄滯洪池堆置岸邊受損光電板與浮具已於9月5日限期內全面撤離。

環境部表示，自丹娜絲颱風造成嘉義地區光電案場受損以來，環境部持續會同地方進行水質抽驗，以釐清受損光電板浸泡可能導致重金屬溶出汙染風險。繼7月14日、28日及8月11日、25日4次抽驗後，9月8日再進行第5次抽驗，檢測鎘、鉛、六價鉻、砷、銅、鋅、錳、銀、鎳、硒及銦、鉬、鋇、銻14項重金屬。

環境部指出，光電模組由穩定固態物質組成，金屬成分不易溶於水中釋出。歷次監測結果顯示，滯洪池水質重金屬濃度均未檢出或遠低於地面水體分類及水質標準及飲用水標準，本次抽驗結果與歷次結果無顯著差異。

環境部重申，滯洪池非供飲用水及養殖水源使用，無健康或汙染風險，主動連續抽驗水質是為釐清受損光電板可能造成的影響，現所有受損光電板及浮具已全面清除，已無汙染疑慮。

