健康你我他／日日健身健腦 97歲樂此不疲

我於72歲退休，和家人討論此後生活，要健康快樂度過餘生。

每年安排兩次和家人旅遊，另訂幾項目標，其一是常運動，減緩體能退化，每周末爬山，後因年紀大改游泳，平時在體育場參加早上6時至7時體操，再走2000至3000公尺後回家吃早餐。為抗肌少症，最近添購啞鈴、伸縮帶、握力器及瑜伽環，邊看電視邊活動，也買了一台電動腳踏車運動。

另一目標是維持腦力，自年輕時就寫日記，周日到教會禮拜外，平日參加松年大學、松年團契a、社教館的藝文活動，唱歌、書法、練二胡等，無事找事做。常對數字關心，聽音樂演奏時細算幾種樂器、幾位樂手、觀眾人數，到餐廳用餐算最多能容納人數，有一次自台中火車站搭客運回台北，經市區至交流道止，台中「太陽餅」店鋪竟破百家。

白天除看報紙外，也看有關健康宗教娛樂等書籍，並抄下重點，以供聚會時之短講稿分享時事。健康自己管理，起居有規律，每日5點半起床運動，下午會睡一小時，晚間10點就寢。

我會留意每3個月一次的體檢及紀錄，據以調整飲食與運動量，幾年來最有成就感的是勤練了十多年的二胡，不看譜也可拉20幾首以上的歌曲，每年的教會節慶及母親節、重陽節、聖誕節外，也到醫院大廳參加演奏，娛人娛己，今年10月將滿97歲，樂此不疲。

