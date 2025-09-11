盡早治療攝護腺 享受「順暢」人生

72歲李先生有糖尿病、高血壓、冠心症等疾病，即便早晚頻尿也不在意，一次因心臟問題住院，期間他抱怨長期頻尿、小便困難且漏尿，經檢查後發現每次尿完殘留尿高達500cc，在藥物治療下無法自行排尿，也無法接受今後長期放置尿管，最後經由多波光雷射手術及藥物調整下，李先生才順利拔除尿管且達到滿意的排尿狀況。

攝護腺是男性獨有的，隨著年紀的增長，肥大是正常的生理現象，隨著攝護腺肥大增生，會造成一些小便症狀，時間長久沒有處理，將會造成永久的膀胱及腎臟功能的損傷。

一般臨床上常見的症狀，包含小便比較細比較慢、尿不乾淨、頻尿、滴尿、排尿困難、排尿斷斷續續、急尿、排尿費力、夜尿、尿失禁等，嚴重時甚至會出現尿不出來的狀況，如果長期沒有治療，可能會形成反覆感染、膀胱結石、腎功能衰退、血尿等併發症，影響生活品質。

建議50歲以上男性需定期檢查追蹤，若有初步症狀會影響生活，可以先接受藥物治療及保護膀胱功能，常用藥物主要有甲型交感神經阻斷劑（α-blocker），與5-α還原酶抑制劑（5AR-I）。作用方式為舒張尿道旁的肌肉，使小便順暢及減少男性荷爾蒙分泌，以減少攝護腺組織增生；另有抑制膀胱收縮的藥物，可以減少頻尿及夜尿。

若是藥物治療效果不彰、不想服用藥物，或是有上述併發症的病患，應該要接受手術治療，避免長期尿路阻塞，造成膀胱或腎臟的永久損傷，目前標準的手術為經尿道攝護腺刮除手術及攝護腺雷射手術。有任何排尿問題，應提早與泌尿科醫師討論。

