異位性皮膚炎 約3成病人試過偏方

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
異位性皮膚炎是一種免疫系統失調引起的慢性疾病。圖／123RF
異位性皮膚炎是一種免疫系統失調引起的慢性疾病。圖／123RF

9月14日是異位性皮膚炎日，異位性皮膚炎病友協會歷經2年調查，發現三分之一病友為求疾病根治，曾經嘗試「另類療法」。異位性皮膚炎病友協會名譽理事長、台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜說，病友最常嘗試食療、中草藥、吃蛇血等另類療法，甚至有病人群求民間信仰的捐棺、本命樹整理等，還有靠吃營養品、益生菌或塗抹精油等，盼尋求疾病根治。

一名43歲病友小琳（化名）從小就罹患異位性皮膚炎，為求根治，除使用傳統正規治療，也嘗試過不少偏方，甚至採取算命、改名等極端做法，還有人告訴她「三魂七魄有一魄泡在水裡，皮膚才會爛掉」，為此，她嘗盡偏方，但是發現收費高昂，卻沒有治療效果，反而讓自己和家人承受更多心裡與經濟壓力。

據協會調查，尋求另類療法的病人，通常自認「走了冤枉路」，86.2%病友認為另類療法無效，87.3%病友認定不會將另類療法推薦給他人。儘管如此，仍有68.4%病友花費超過1萬元在另類治療上，甚至有人花費超過百萬，但最後均認為無效且不推薦。病友嘗試偏方的原因，46.6%為長輩建議、32.8%因親友介紹。朱家瑜說，這反應「求根治」的社會氛圍，會讓病友走上錯誤道路。

朱家瑜表示，異位性皮膚炎是一種免疫系統失調引起的慢性疾病，反覆發作的乾癢、紅腫與皮膚出血和滲漏，讓許多病友長期在痛苦與無助中掙扎，不過，異位性皮膚炎無法「根治」，醫學上不存在「一次治癒」的方法，治療目標以長期控制、減少發作為主，「正規治療需要時間，但能真正改善病因，並逐步讓病情穩定。」

朱家瑜指出，異位性皮膚炎病友對病情嚴重度主觀認定往往高於醫師的客觀評估，這種「感受落差」導致部分病友誤以為西醫無效，進而尋求另類療法，呼籲病友應避免追求「一次根治」迷思，治療異位性皮膚炎「沒有捷徑」，不要因為急於痊癒而投入大量金錢購買偏方，往往是「錢花得愈多，失望愈大」，唯有持續接受正規治療，耐心配合醫師，才能真正改善病患，減少疾病發作。

