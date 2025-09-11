健康主題館／腎友血液透析32年 見證健保30載

「當年朋友一聽到我要洗腎，都覺得可能沒辦法了，誰知道現在每周我都騎機車來洗腎。」在台南懷仁內科診所洗腎的王大哥是資深腎友，今年居然是他洗腎的第32個年頭。

回憶初得知必須洗腎時，王大哥坦言，第一時間是強烈抗拒，直到因昏迷送醫才不得不面對現實。當時孩子還就讀國小，家人告訴他，至少洗到孩子長大，原本以為生命只剩3到5年，沒想到一晃眼就超過30年。今年恰逢全民健保施行30周年，他不只是健保的受益者，更是時光的見證者。

「中間有過很多低潮，但我從沒想過放棄。」王大哥說，洗腎路上雖有起伏，以前他常常「做自己」，差點釀成大禍，有次肚子不舒服，自行吃了大量益生菌，導致肝臟數值爆表，所幸及時就醫，才避免嚴重後果。現在他漸漸了解，除了自己找資料、做功課，也應該主動和洗腎室的醫護人員反應自己的不舒服，嘗試各種能提升生活品質的方法。

醫師提醒慎防偏方 出現症狀主動諮詢

王大哥分享，大約半年多前，手麻腳麻的情況愈來愈嚴重，還有下肢發黑，想靠自己的方式來改善卻無果，但因為手腳麻到受不了，才終於向洗腎室反應，在專業醫療人員的建議下更換了新型人工腎臟。半年後，症狀大幅改善，腳部發黑的情況也逐漸消退，整個人精神變得更好。

王大哥說，洗完腎大約2小時，疲憊就可以恢復到跟正常狀態一樣，還自覺原本不易流汗的體質，開始比較會排汗，感覺新陳代謝比較好、身體明顯舒服很多，回診的各項檢查報告也正常。

懷仁內科診所醫師劉育政說，洗腎患者容易出現疲勞、皮膚瘙癢、貧血、抽筋或腿不寧等併發症，臨床上會依據患者狀態給與藥物或調整透析療法來改善，比較擔心的是，像王先生或有些患者會自行採用民俗療法或亂吃藥來解決。

劉育政提醒腎友，有任何併發症可以向醫師諮詢，現在的透析技術推陳出新，比起傳統透析模式，新型透析模式的人工腎臟能夠有效清除大型中分子毒素，對於搔癢或不寧腿手腳麻的併發症都有機會改善。

部分患者資訊落差 醫護多管道給關懷

懷仁內科診所主任粘錫榮特別提醒，診所位處台南鄉鎮，部分患者的資訊來源有限，仍有人嘗試偏方或亂服藥，導致病情惡化。醫護團隊會透過布告欄、電話關懷等多元方式，主動與患者及家屬溝通，引導回到正確的醫療途徑。

目前許多腎友和王大哥一樣，長期穩定透析並積極面對人生，面對未來的科技進步，部分對腎友有幫助的醫材因給付制度限制，腎友不一定都能使用得上。粘錫榮補充說明，因為每位腎友的身體狀況不同，團隊會依據患者症狀與生活情況，提供個別化建議與治療計畫。

粘錫榮強調，患者與家屬的主動積極態度至關重要，「越主動配合、越願意溝通的腎友，往往生活品質也有機會越好。」王大哥就是最佳例子，他不僅在治療中保持正向心態，洗腎之餘的時間，還有做少量能負荷的工作，以及穿梭在鄰里間的歌友會與朋友交流，自己快樂也讓大家快樂。

懷仁內科診所主任粘錫榮。記者劉學聖／攝影 懷仁內科診所醫師劉育政。記者劉學聖／攝影

