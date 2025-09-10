對流旺盛易強降雨 南投、嘉義及雲林山區防豪雨

快訊

中央社／ 台北10日電

中央氣象署今天晚間發布豪雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，南投縣、嘉義縣及雲林縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗、台中、嘉義市及台南地區有局部大雨發生的機率。

氣象署並表示，注意瞬間雷擊、強陣風及溪水暴漲；低窪地區慎防積水。

嘉義 豪雨 氣象署

