對流旺盛易強降雨 南投、嘉義及雲林山區防豪雨

中央氣象署今天晚間發布豪雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，南投縣、嘉義縣及雲林縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗、台中、嘉義市及台南地區有局部大雨發生的機率。

氣象署並表示，注意瞬間雷擊、強陣風及溪水暴漲；低窪地區慎防積水。

