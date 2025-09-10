快訊

iPhone 17系列怎麼選？專家直指「這款最超值」：容量加倍價格不變

坂口健太郎爆劈腿永野芽郁...舊愛高畑充希早看穿？拒合作舊聞又被翻出

聽新聞
0:00 / 0:00

提升太陽光電災防規範 能源署：優化回收機制

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
丹娜絲颱風造成光電場受損嚴重，嘉義義竹新庄滯洪池光電板未能在期限內清除完畢。圖／本報資料照片
丹娜絲颱風造成光電場受損嚴重，嘉義義竹新庄滯洪池光電板未能在期限內清除完畢。圖／本報資料照片

台灣水資源保育聯盟等民間團體關切太陽光電廢棄模組回收處理量能及管理應對機制，經濟部表示，能源署與環境部已積極進行多次研商，將持續優化回收機制，以供業者及地方政府有所依循。

能源署指出，太陽光電案場完工併網後依「再生能源發電設備設置管理辦法」規定即予通知業者繳交模組回收費用。目前針對2019年起設置的案場分10期代收模組回收費用迄今，共收取約17億元，可支應案場最終除役之廢棄模組去化回收所需費用，目前並無資金不足之疑慮。

能源署強調，太陽光電案場設置依法均須由專業技師簽證把關，而因應本次風災，能源署也會同電業審查委員，針對全國水面型光電案場共31案完成電業查驗，並要求2個月內完成改善，同時也加強宣導業者應落實平時巡檢。

能源署也說，為確保案場穩健運行，並更進一步研訂相關策進作為，在小型屋頂案場，能源署將修正「再生能源發電設備設置管理辦法」，增訂光電模組設置結構須可抗風壓5400Pa（約17級陣風），並要求案場完工併網後，每2年應至少實施1次檢驗及維護工作。

而在大型地面案場，能源署也將修正「電業登記規則」，要求20MW以上光電案場申請核、換發發電業執照時，應檢附「輸電線路災害防救業務計畫」，既設案場則每2年須更新提報災防計畫送經濟部核定。災防計畫須包含電源線災防規劃、案場防災措施、廢棄物暫置規劃及光電模組回收計畫等。

能源署表示，太陽光電是我國邁向2050年淨零轉型的關鍵要素，為確保太陽光電產業長期穩定發展，政府將持續強化營運管理規範，在推動綠能發展的同時兼顧環境永續。

機制 再生能源

延伸閱讀

廢棄光電模組 經部：修法優化回收機制估年底前上路

影／風災吹出光電問題 環團呼籲調高回收費率

別驚慌！電信三雄10日下午4時 進行災防訊息測試

「從優」核准設置彰化光電場 縣府退休主管告3公務員圖利他人罪

相關新聞

台大醫院婦產部2狼醫懲戒確定 黃信穎執照廢止、陳思原停業3個月

台大醫院婦產部前主任陳思原涉嫌性騷多名女同事，前住院醫師黃信穎因性侵女病患已於5月被法院判刑3年。北市衛生局9月1日發文公...

台大醫院2狼醫遭重罰停業、廢照 院方低調：持續精進性平流程

二位曾在台大醫院任職狼醫，台大婦產部前主任陳思原、前住院醫師黃信穎，分別捲入性騷、性侵案件，台北市衛生局9月1日發文公告...

柯文哲白髮變黑 醫揭原因：規律作息就像替身體「重開機」

前民眾黨主席柯文哲交保重獲自由後，外界驚訝發現，他看起來比去年蒼老憔悴的模樣還要清爽許多，頭髮甚至有部分變黑，整體顯得年輕。對此，醫師指出，規律作息與正常生活，確實能帶來明顯改變。 

豪雨狂炸10縣市 慎防瞬間雷擊、溪水暴漲

中央氣象署今晚6時20分針對10縣市發布豪雨特報，豪雨警戒區為雲林縣山區、嘉義縣；大雨警戒區包含苗栗縣、台中市山區、南投...

台北明高溫恐達38度！周六前防午後雷雨 未來1周熱帶擾動發展機率曝光

未來1周高溫炎熱，周六前午後有局部短暫雷陣雨，下周二起受太平洋高壓增強轉乾影響，降雨範圍縮小，中央氣象署預報員張竣堯表示...

中年三高上身要當心！研究揭「藍莓多酚療法」 抗氧化、助穩糖還護心

邁入中年後，腰圍逐漸失控，血壓、血糖開始亮紅燈，代謝症候群成了現代人的隱形殺手。營養師薛曉晶指出，9月最新刊登於《The Journal of Nutrition》的研究發現，藍莓富含的花青素與多酚，能透過抗氧化、抗發炎及調整腸道菌相三大機制，改善血糖、血脂與血壓，堪稱守護代謝健康的「紫色超級英雄」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。