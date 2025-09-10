台大醫院2狼醫遭重罰停業、廢照 院方低調：持續精進性平流程

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院婦產部前主任陳思原、前住院醫師黃信穎的懲戒確定。圖／本報系資料照
二位曾在台大醫院任職狼醫，台大婦產部前主任陳思原、前住院醫師黃信穎，分別捲入性騷、性侵案件，台北市衛生局9月1日發文公告醫師懲戒委員會決議，廢止黃信穎執業執照1年，陳思原停業3個月。對此，台大醫院院方僅低調表示，尊重衛生局及醫懲會決議，院方致力強化院內性平事件處理流程，對相關案情不便再多做評論。

台大院方指出，二位醫師已不在台大執業，尊重台北市衛生局及醫師懲戒委員會決議，在這2件驚動社會的性平案件發生後，院方已設法強化內部性平相關事件處理流程，逐一審視並精進各項環節，持續努力進步，盼把流程調整得更好，對於外界批評、指教，均虛心處理。

據台北市衛生局懲戒決議書，陳思原1988年至2024年執業登記在台大醫院期間，對多名女性同事摸手、摟抱等性騷擾行為，經台大醫院調查結果為「性騷擾事件成立」，經審查陳所為符合執行業務違背醫學倫理，依醫師法移付懲戒。

陳思原行為違反醫師法，經衛生局移付懲戒，醫師懲戒委員會決議，處停業3個月，命於1年內接受繼續教育20學分，包含10學分性平及10學分醫學倫理。

決議書指出，黃信穎2021年6月為台大醫院婦產部第3年住院醫師，負責值勤急診診療工作。A女6月26日至急診室就診後，經診斷而留院觀察，黃27日為急診值班醫師，明知A女為因醫療關係而受自己照護之人，當日以需對她身體檢查為由，在無任何護理師在診間陪同下，對該女性交行為得逞。

黃信穎被廢止執照1年，因未被廢止醫師證書，1年後仍可憑醫師證書重新申請執照登記，無須再考照；若有醫療院所要聘用黃信穎或他要復業，可依任職地點向當地衛生局申請執照登記，前提是他得先完成性平跟醫學倫理的繼續教育學分。

醫師 衛生局 黃信穎 性騷擾 台大醫院

