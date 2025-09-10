雲林若瑟長照大樓卡關 衛福部允諾協助

雲林縣人口老化速度居全國前段班，提早進入超高齡社會，長照需求迫切，天主教若瑟醫院，規畫興建長照大樓，因用地租賃程序未完成，恐影響衛福部核定期限，立委劉建國昨邀衛福部次長呂建德等人協調，呂同意由台糖出具公函作為租賃證明，確保計畫持續推動。

呂建德指出，劉建國已成功爭取3億元經費，資金「一定到位」，並允諾相關文件可用公函替代，避免進度受阻。

若瑟醫院院長卓瑩祥說明，長照大樓規畫地上五層、地下一層，共200床，預計2029年3月前取得設立許可並營運，屆時將大幅提升照護量能。

除長照外，兒童早期療育資源同樣緊缺，若瑟醫院自2002年設立「兒童發展聯合評估中心」，長年協助兒童醫療與復健，但雲林在語言治療師、心理治療師等專業人力仍嚴重不足。

呂建德回應，將會同心健司盤點相關人力並檢討健保給付制度，確保偏鄉資源能到位，減輕家庭負擔，並承諾2周內提出配套方案。

劉建國表示，雲林多數鄉鎮長照設施仍明顯不足，他將持續爭取中央資源，讓偏鄉長者獲得更完善的照護。 天主教若瑟醫院，規畫興建長照大樓，因用地租賃程序未完成，恐影響衛福部核定期限，立委劉建國（中）遙相關單位協調。圖／立委劉建國服務處提供 天主教若瑟醫院，規畫興建長照大樓，因用地租賃程序未完成，恐影響衛福部核定期限，衛福部允諾協助。圖／立委劉建國服務處提供

