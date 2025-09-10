雲林若瑟長照大樓卡關 衛福部允諾協助
雲林縣人口老化速度居全國前段班，提早進入超高齡社會，長照需求迫切，天主教若瑟醫院，規畫興建長照大樓，因用地租賃程序未完成，恐影響衛福部核定期限，立委劉建國昨邀衛福部次長呂建德等人協調，呂同意由台糖出具公函作為租賃證明，確保計畫持續推動。
呂建德指出，劉建國已成功爭取3億元經費，資金「一定到位」，並允諾相關文件可用公函替代，避免進度受阻。
若瑟醫院院長卓瑩祥說明，長照大樓規畫地上五層、地下一層，共200床，預計2029年3月前取得設立許可並營運，屆時將大幅提升照護量能。
除長照外，兒童早期療育資源同樣緊缺，若瑟醫院自2002年設立「兒童發展聯合評估中心」，長年協助兒童醫療與復健，但雲林在語言治療師、心理治療師等專業人力仍嚴重不足。
呂建德回應，將會同心健司盤點相關人力並檢討健保給付制度，確保偏鄉資源能到位，減輕家庭負擔，並承諾2周內提出配套方案。
劉建國表示，雲林多數鄉鎮長照設施仍明顯不足，他將持續爭取中央資源，讓偏鄉長者獲得更完善的照護。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言