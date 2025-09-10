白嘉莉獲封「最美麗主持人」 藝術創作展10月高雄登場

快訊

中央社／ 台北10日電
白嘉莉。聯合報系資料照／記者宋健生攝影
白嘉莉。聯合報系資料照／記者宋健生攝影

擁有「最美麗主持人」稱號的白嘉莉，投入藝術創作多年，10月將在高雄左營舉辦「白嘉莉美麗傳奇」藝術展，讓民眾感受她充滿生命力的創作及全方位魅力。

根據新光三越高雄左營店發布新聞稿，本次除了展出白嘉莉經典畫作，為迎接明年「馬年」到來，首次公開「馬上有錢花」、「紅魚」系列及「旺財搖錢樹」，展現融合東西方藝術語彙與接地氣的獨特風格。

新聞稿指出，白嘉莉早年以主持「喜相逢」、「群星會」、「銀河璇宮」等大型綜藝節目，享譽華人世界， 被譽為舞台上的「動感藝術家」。白嘉莉自2020年首度於台中舉辦畫展後，她以畫筆轉化對生活的細膩感受，作品遍及台北、新竹、台中與屏東，至今已舉辦8場個展。

除了藝術創作，白嘉莉長年投入公益，擔任愛心大使、反毒大使、好心肝大使、愛無限公益大使、反詐大使及警察之友等，她的畫作同樣流露出善念與溫暖，「見畫如見人」。

「白嘉莉美麗傳奇」展期自10月3日至12日，地點在新光三越高雄左營店國際活動展演中心。

