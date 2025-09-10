風災突顯光電板回收問題 擬依SRF經驗規劃處理量能

快訊

中央社／ 台北10日電

颱風丹娜絲吹出光電板回收處理問題，環境部今天表示，將依固體再生燃料（SRF）體檢經驗，盤點光電後端處理量能、規劃因應中長期需求及擬定廢棄物暫置區指引，也與經濟部多次提出提高處理費用的可行性。

環境部長彭啓明日前表示，曾在行政院提出就大型光電案場進行總體檢，包含日常營運管理的安全防護，計算風災時的強風強雨標準等，另外如光電案場災害應變計畫、災後清除計畫。

經濟部近日規劃，針對裝置容量20MW作為大型案場門檻，檢視其案場管理、抗極端天氣能力、災害應變機制及災後復原計畫4大面向。

環境部資源循環署副署長林健三今天告訴中央社記者，就環境部的部分，將會啟動法規制度面的盤點，針對災害應應變、災後復原等相關規範訂定更明確的標準作業程序（SOP）。

林健三進一步說明，歷經這次丹娜絲風災後，突顯部分災後廢光電板暫存場址的問題，因此會釐清相關法源依據，並強化可暫存地點及管理方式的規範，例如要求鋪設不透水布等。

另外，林健三指出，也將會依循過去進行固體再生燃料（SRF）總體檢的方式，盤點光電後端處理業者，檢視其處理清運容量是否足夠；另外也會進行中長期規劃，以2019年為基準年，考量太陽能板實際使用年限，預擬到2040年前每年可能的汰換量。

林健三進一步說明，由於光電板平均使用年限可達20年，若非此次發生風災導致大量排出，後端處理業者在平時會另外處理其他電子電機類廢棄物；透過這次機會，也會確保未來在光電板使用年限到期，後端處理量能的充足。

至於光電板的回收處理費用，林健三說，現行的每瓩新台幣1000元是早期實際運作前的設計數值，因此也與經濟部多次提出希望提高費用的可行性；經風災後已有更完整的實務經驗，希望能根據實際狀況調整。

