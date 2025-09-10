超高齡元年NPO高峰會登場 社家署擬納70萬非弱勢獨居長輩入關懷網

老人福利推動聯盟（簡稱老盟）今舉辦「2025台灣超高齡元年NPO（非營利組織）高峰會」，號召全台60位NPO領袖，共同訴求反老歧視、立法保障。參與高峰會的衛福部社會及家庭署代理署長周道君說，衛福部正檢討獨居長輩服務，正規畫明年擴大至非弱勢族群獨居長輩，透過穩定接觸、聯繫，當他們發生問題可及早介入關懷，「長輩可以獨居，但在社會上不要孤獨」。

周道君表示，社家署目前關懷全台弱勢獨居長輩約6.5萬人，預計擴大至健康且具經濟、社交能力的獨居長輩，經主計總處依65歲以上人口獨居率推估，全台非弱勢獨居長輩約有70萬人，如有些是戶籍中只有一人，但實際上有人同住，或是戶籍中有其他人、實際卻是獨居的狀況等。

不論歐美、台灣，獨居是愈來愈普遍的現象。周道君說，如身體健康的獨居長輩隨著年齡漸長，出現社會連結、健康狀況等風險時，狀態可能更加危急，需要思考提供高齡獨居者更完整的協助，盼透過穩定接觸、更多聯繫，及早介入、關懷。

周道君說，衛福部預計明年會提出完整作法，一步步推出，剛開始應會透過戶政與民政村里組織，與社政社區服務體系，進行實地訪查、盤點，發掘獨居長輩真實的狀況。至於，針對非弱勢族群的獨居長輩，是不是一定要採用納管的方式，他說，將會尊重長輩意願，未來擬定計畫時，會研議透過何種方式與長輩接觸。

「人口高齡不可怕，怕的是社會與政策落後。」老盟秘書長張淑卿說，今年高峰會列出7大關鍵政策建言，包括國家應健全高齡政策及法律框架，以平等觀點建立「高齡權益保障法」；跨部門建立反歧視框架，協助高齡者提升自我價值；保障高齡就業權益，並打造高齡友善環境；縮小數位落差，防詐又防暴，更提供以長者為中心的整合醫療與照護，與建立社區安全獨居支持網路系統。

張淑卿說，這次高峰會盼與國際接軌，共同思考國家整體的高齡政策，並希望公私協力，由民間團體向行政、立法等單位提出訴求，期盼國家給予清楚承諾，共創超高齡美好社會。

