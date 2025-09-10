馬水龍逝世10周年紀念特展 看見音樂聽見畫

已故作曲家馬水龍生前留下不少膾炙人口的樂曲，也多才多藝留下不少珍貴畫作及手稿，國立傳統藝術中心台灣音樂館特別在國圖推出「看見音樂 聽見畫」特展，今天正式開幕。

展覽規劃7大主題，展出馬水龍文字、樂譜手稿及生活照，並首次公開家屬珍藏的畫作，展現馬水龍多方面融合土地記憶、傳統文化與現代精神的理念，並跨足音樂與繪畫的藝術視野。

國立傳統藝術中心主任陳悅宜於會中致詞表示，音樂家的作品不應只收藏於庫房，而要被重新賦予生命、被大眾聽見與看見，未來傳藝中心台灣音樂館也將持續推動典藏再利用，讓更多創作者的聲音被世界共鳴。

國家圖書館副館長翁誌聰致詞表示，10年前馬水龍妻子許子珍將珍貴藏品捐贈國圖，本次展覽精選其中文物公開，讓大眾更深入認識馬水龍的創作世界。

馬水龍知己好友、學者楊聰賢回憶，馬水龍的音樂「是用生命在寫的作品」，其核心精神是「對生命的熱愛」與「對人無限的關懷」，「這也是他的創作能穿越時空、打動人心的原因」。

活動總策劃顏綠芬介紹本次展場規劃，展區設計以鋼琴、大提琴曲面結構為靈感，呼應馬水龍畢生與音樂相伴的生命軌跡，並首次公開展出馬水龍在家中作曲時使用的鋼琴與書桌，讓觀眾近距離感受馬水龍的創作氛圍。

「看見音樂 聽見畫」馬水龍逝世10週年紀念特展，即日起至10月15日於國家圖書館藝文中心展覽室展出。

