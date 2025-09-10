快訊

iPhone 17系列怎麼選？專家直指「這款最超值」：容量加倍價格不變

坂口健太郎爆劈腿永野芽郁...舊愛高畑充希早看穿？拒合作舊聞又被翻出

世界自殺防治日...醫籲憂鬱不等於脆弱 求助不是示弱

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
今天是「世界自殺防治日」，衛福部桃園療養院呼籲全民共同傾聽、學習與陪伴，不放棄任何一個正在經歷黑夜的人。圖／衛福部桃園療養院提供
今天是「世界自殺防治日」，衛福部桃園療養院呼籲全民共同傾聽、學習與陪伴，不放棄任何一個正在經歷黑夜的人。圖／衛福部桃園療養院提供

今天是「世界自殺防治日」，今年主題延續「透過行動創造希望」，強調透過具體作為，建立讓人們願意求助、能獲援助的社會環境。衛生福利部桃園療養院副院長李俊宏說，自殺可以預防，唯有放下對心理疾病的汙名與誤解，讓需要幫助的人能安心求助。

李俊宏強調「憂鬱不是脆弱，求助不是示弱。心理疾病就像任何一種慢性病，應以科學與同理心面對。」世界衛生組織資料顯示，自殺每年奪走逾70萬條人命，成為全球15至29歲年輕族群的第四大死因。我國2023年十大死因中，自殺仍是青少年與中壯年族群的重要議題，其中不乏未被診斷的憂鬱症患者

研究顯示，九成以上自殺個案曾有可辨識的心理疾患，其中以憂鬱症最為常見；時至今日，許多人仍將心理疾病視為「意志薄弱」或「想太多」，這些錯誤標籤讓求助成為一道高牆。

目前，全球自殺防治政策已逐漸從「事後介入」轉向「社區預防」與「健康促進」。英國國民保健署（NHS）強化基層醫療對心理健康的早期辨識，美國則在校園與職場推動心理急救與教育訓練。這些模式皆強調心理健康應納入整體健康系統，而非孤立處理。

李俊宏表示，桃園療養院作為北台灣專責精神醫療機構，也積極朝國際標準邁進，除提供常規精神門診、急性住院與社區復健服務外，亦設置腦醫學專業評估與介入團隊，針對高風險個案進行追蹤照護，並與校園、企業及社福機構合作，推動心理健康教育與自殺防治。

在治療方面，桃療依據美國精神醫學會（APA）與歐洲神經精神學學會（ECNP）建議，採取藥物、心理治療與家庭參與的整合照護模式，對於無法耐受藥物或病情反覆發作的患者，院方提供重複經顱磁刺激（rTMS）治療，已展現良好療效；同時由臨床心理師與社工團隊介入，協助處理家庭、職場與經濟等壓力源，協助患者重建支持系統。

他強調，許多自殺者在最後一刻選擇沉默，不是因為不痛苦，而是因為不知道痛苦可以說出口。他呼籲社會學會「聽懂沉默」，並創造一個讓人安心說出「我不太好」的空間，世界自殺防治日不只是紀念，更是項長期的社會責任；桃療呼籲全民共同傾聽、學習與陪伴，不放棄任何一個正在經歷黑夜的人。★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

患者 憂鬱症 醫學會

延伸閱讀

影／心理健康月！免費心理諮商 「幸福大飯店」巡迴抵嘉

青壯年自殺率偏高 rTMS治療與心理諮商助遠離憂鬱低谷

降失智風險、促進心理健康 藍莓放冰箱這處有助吃到完整營養

全台200萬人失眠 他卻不開安眠藥？專治失眠的心理師做了什麼？

相關新聞

台大醫院婦產部2狼醫懲戒確定 黃信穎執照廢止、陳思原停業3個月

台大醫院婦產部前主任陳思原涉嫌性騷多名女同事，前住院醫師黃信穎因性侵女病患已於5月被法院判刑3年。北市衛生局9月1日發文公...

台大醫院2狼醫遭重罰停業、廢照 院方低調：持續精進性平流程

二位曾在台大醫院任職狼醫，台大婦產部前主任陳思原、前住院醫師黃信穎，分別捲入性騷、性侵案件，台北市衛生局9月1日發文公告...

柯文哲白髮變黑 醫揭原因：規律作息就像替身體「重開機」

前民眾黨主席柯文哲交保重獲自由後，外界驚訝發現，他看起來比去年蒼老憔悴的模樣還要清爽許多，頭髮甚至有部分變黑，整體顯得年輕。對此，醫師指出，規律作息與正常生活，確實能帶來明顯改變。 

豪雨狂炸10縣市 慎防瞬間雷擊、溪水暴漲

中央氣象署今晚6時20分針對10縣市發布豪雨特報，豪雨警戒區為雲林縣山區、嘉義縣；大雨警戒區包含苗栗縣、台中市山區、南投...

台北明高溫恐達38度！周六前防午後雷雨 未來1周熱帶擾動發展機率曝光

未來1周高溫炎熱，周六前午後有局部短暫雷陣雨，下周二起受太平洋高壓增強轉乾影響，降雨範圍縮小，中央氣象署預報員張竣堯表示...

中年三高上身要當心！研究揭「藍莓多酚療法」 抗氧化、助穩糖還護心

邁入中年後，腰圍逐漸失控，血壓、血糖開始亮紅燈，代謝症候群成了現代人的隱形殺手。營養師薛曉晶指出，9月最新刊登於《The Journal of Nutrition》的研究發現，藍莓富含的花青素與多酚，能透過抗氧化、抗發炎及調整腸道菌相三大機制，改善血糖、血脂與血壓，堪稱守護代謝健康的「紫色超級英雄」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。