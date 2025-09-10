世界自殺防治日...醫籲憂鬱不等於脆弱 求助不是示弱
今天是「世界自殺防治日」，今年主題延續「透過行動創造希望」，強調透過具體作為，建立讓人們願意求助、能獲援助的社會環境。衛生福利部桃園療養院副院長李俊宏說，自殺可以預防，唯有放下對心理疾病的汙名與誤解，讓需要幫助的人能安心求助。
李俊宏強調「憂鬱不是脆弱，求助不是示弱。心理疾病就像任何一種慢性病，應以科學與同理心面對。」世界衛生組織資料顯示，自殺每年奪走逾70萬條人命，成為全球15至29歲年輕族群的第四大死因。我國2023年十大死因中，自殺仍是青少年與中壯年族群的重要議題，其中不乏未被診斷的憂鬱症患者。
研究顯示，九成以上自殺個案曾有可辨識的心理疾患，其中以憂鬱症最為常見；時至今日，許多人仍將心理疾病視為「意志薄弱」或「想太多」，這些錯誤標籤讓求助成為一道高牆。
目前，全球自殺防治政策已逐漸從「事後介入」轉向「社區預防」與「健康促進」。英國國民保健署（NHS）強化基層醫療對心理健康的早期辨識，美國則在校園與職場推動心理急救與教育訓練。這些模式皆強調心理健康應納入整體健康系統，而非孤立處理。
李俊宏表示，桃園療養院作為北台灣專責精神醫療機構，也積極朝國際標準邁進，除提供常規精神門診、急性住院與社區復健服務外，亦設置腦醫學專業評估與介入團隊，針對高風險個案進行追蹤照護，並與校園、企業及社福機構合作，推動心理健康教育與自殺防治。
在治療方面，桃療依據美國精神醫學會（APA）與歐洲神經精神學學會（ECNP）建議，採取藥物、心理治療與家庭參與的整合照護模式，對於無法耐受藥物或病情反覆發作的患者，院方提供重複經顱磁刺激（rTMS）治療，已展現良好療效；同時由臨床心理師與社工團隊介入，協助處理家庭、職場與經濟等壓力源，協助患者重建支持系統。
他強調，許多自殺者在最後一刻選擇沉默，不是因為不痛苦，而是因為不知道痛苦可以說出口。他呼籲社會學會「聽懂沉默」，並創造一個讓人安心說出「我不太好」的空間，世界自殺防治日不只是紀念，更是項長期的社會責任；桃療呼籲全民共同傾聽、學習與陪伴，不放棄任何一個正在經歷黑夜的人。★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
