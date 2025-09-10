中年三高上身要當心！研究揭「藍莓多酚療法」 抗氧化、助穩糖還護心

邁入中年後，腰圍逐漸失控，血壓、血糖開始亮紅燈，代謝症候群成了現代人的隱形殺手。營養師薛曉晶指出，9月最新刊登於《The Journal of Nutrition》的研究發現，藍莓富含的花青素與多酚，能透過抗氧化、抗發炎及調整腸道菌相三大機制，改善血糖、血脂與血壓，堪稱守護代謝健康的「紫色超級英雄」。

研究顯示，每天攝取約150克新鮮藍莓，持續六個月，就能有效改善血管內皮功能、降低動脈僵硬度，估計可減少12%至15%的心血管疾病風險。更早在2014年《Food Function》期刊的實驗中，一次吃下300克藍莓，就能抵銷抽菸造成的血壓與血管傷害，展現即時保護力。

藍莓的好處不只在心血管，2023年《農業與食品化學雜誌》的動物實驗發現，藍莓花青素能改善腸道菌群，提升胰島素敏感性、減少脂肪堆積，對預防糖尿病與肥胖有顯著幫助。

想吃出效果，營養師提醒要「聰明選擇」。全果連皮營養價值最高，凍乾粉次之，至於果醬或含糖飲品效益最低；成熟度越高的藍莓，花青素含量也更豐富。日常飲食建議以果實為主，簡單搭配無糖優格、燕麥或堅果，就能成為穩糖又抗氧化的健康餐點。

薛曉晶強調，全球約四分之一成人受到代謝症候群影響，藍莓提供的並非單點支援，而是全方位照護。從血管到腸道，這顆小小的紫色果實，正悄悄為中年人的健康按下「逆齡」鍵。

