氣象署發布豪雨特報 中南部注意局部大雨

中央氣象署持續發布豪雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天雲林縣山區及嘉義縣有局部大雨或豪雨，苗栗、南投、台南至屏東地區及台中、台東山區，有局部大雨發生機率。

氣象署提醒，請注意瞬間雷擊、強陣風及溪水暴漲；低窪地區請慎防積水。

商品推薦