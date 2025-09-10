快訊

花蓮港首迎國際郵輪過夜靠泊 今年估停靠20艘郵輪、吸近6千人訪花蓮

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國際郵輪奧徳賽（Odyssey）。圖／船方Villa Vie Residences提供
國際郵輪奧徳賽（Odyssey）。圖／船方Villa Vie Residences提供

國際郵輪奧德賽（Odyssey）將於9月13日首航花蓮港，停靠1晚後離港。這艘郵輪的營運模式與傳統郵輪大不相同，是以「住宅式郵輪」的概念營運，乘客可選擇長期的環球航程或分段方式「居住」。交通部港務公司預估，今年將有20艘郵輪靠泊、5919旅客人次到訪花蓮港，明年將有24艘郵輪靠泊，1萬5400人次到訪。

巴哈馬籍的Odyssey於1933年建造，屬中型郵輪，滿載噸位約2萬4300噸，可搭載約900名旅客，每3年半環球航行1次，旅客可一次探索七大洲147個國家/地區的425多個港口，旅客可享受全球居民的生活，或是規畫自己獨特的旅程，搭乘短天期的航段。

Odyssey將於9月13日首航花蓮港，停靠1晚後，於9月14日離港，這艘郵輪的營運模式與傳統郵輪大不相同，是以「住宅式郵輪」的概念營運，整艘郵輪就如同「海上移動城鎮」，乘客可選擇長期的環球航程約3年半，或是分段方式「居住」約35至120天航段。

花蓮港務分公司表示，近年持續推動郵輪行銷，不僅透過優惠方案鼓勵國際郵輪靠泊，更積極參與國際郵輪論壇，向全球郵輪營運商介紹花蓮豐富的觀光資源與港口條件。

港務公司指出，今年預計有20艘次郵輪靠泊、5919旅客人次到訪花蓮港，明年也將有24艘次郵輪靠泊、1萬5400人次到訪，許多的郵輪都是第一次蒞臨花蓮港，此次到訪的Odyssey即是首次靠泊花蓮港，相信未來會有更多的郵輪靠泊花蓮港，探索花蓮獨特的人文及美景。

花蓮港務分公司表示，這次的「過夜靠泊」是花蓮郵輪觀光的一大亮點，不僅讓國際旅客有更多時間親身體驗花蓮的自然美景與人文風情，也展現花蓮成為國際郵輪旅遊重要節點的潛力。未來，港務公司將與縣府持續合作，推動花蓮成為國際郵輪航線上的必訪之地。

