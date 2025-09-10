豪雨狂炸10縣市 慎防瞬間雷擊、溪水暴漲

中央氣象署今晚6時20分針對10縣市發布豪雨特報，豪雨警戒區為雲林縣山區、嘉義縣；大雨警戒區包含苗栗縣、台中市山區、南投縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣山區。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（１０）日雲林縣山區及嘉義縣有局部大雨或豪雨，苗栗、南投、台南至屏東地區及台中、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間雷擊、強陣風及溪水暴漲；低窪地區請慎防積水。

