COVID-19新冠疫苗公費策略調整 114年採購300萬劑

中央社／ 台北10日電

疾管署考量國際趨勢，調整公費COVID-19新冠疫苗接種策略，今年僅提供10類高風險對象，結束近3年依序開放全民接種時代；公費疫苗採購量也從去年570萬劑，下修為約300萬劑，呼籲重症高風險卻低接種率的長輩踴躍接種。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情常態化，因應全球接種策略皆朝向「風險族群接種」導向，衛生福利部疾病管制署今年調整公費疫苗接種對象，為10類高風險族群，少了兒少學生，結束2022年7月21日起，凡年滿6個月以上所有民眾皆可依風險順位接種的全民接種時代。

衛生福利部疾病管制署署長羅一鈞今天出席衛教記者會致詞指出，去年推動「左流右新」（左手臂接種流感疫苗；右手臂接種COVID-19疫苗）公費接種，初期接種率快速提升，比同期增加逾2倍，但長輩族群最終接種率停留在20%左右，並未達到疾管署原訂目標的40%。

疾管署今年秋冬公費疫苗同樣採「左流右新」，同步自10月1日起分階段開打。對於疫苗採購量，羅一鈞說，其中277萬劑是莫德納LP.8.1疫苗，另外22.5萬劑是Novavax JN.1疫苗，合計有299.5萬劑。

疫苗採購量從去年的570萬劑大幅下修，疾管署發言人曾淑慧說明，除新一季疫苗接種策略調整，也考量去年秋冬JN.1疫苗開打至今，全國疫苗接種率僅約10%，及疫苗效期較短等因素後權衡的結果。

至於目前仍剩下約200萬劑JN.1莫德納疫苗，曾淑慧說明，因疫苗接種系統轉換需要時間，加上考量疫苗效期將屆，將持續提供全民接種至9月29日止。

台灣事實查核中心與台灣感染症醫學會、台灣感染管制學會、台灣病毒暨疫苗學會也在今天召開記者會，公布合作調查長者及40歲以上慢性病患者調查民眾對疫情認知結果。

調查顯示，有40%到60%屬於「疫苗猶豫者」（不確定是否會打疫苗與會考慮打疫苗者），主要原因是認為「確診症狀變輕」或「擔心副作用」，僅不到4成受訪者對COVID-19疫情感到憂心。

此外，甚至有4成誤信「mRNA疫苗會改變DNA」。台大醫院特聘教授黃立民澄清，mRNA技術已有20年研究基礎，不會進入細胞核或改變DNA，「全球累計接種超過141億劑，安全性與有效性早已獲得驗證」。

台灣感染症醫學會理事長張峰義分享，今年夏季COVID-19疫情高峰時，短短10週就造成1280人重症，高於10年來最嚴重流感季重症人數。然而台灣65歲以上COVID-19疫苗接種率僅20.4%，英、美、韓等國長者接種率均為台灣的2倍以上。

台灣病毒暨疫苗學會理事長盛望徽補充說明，研究顯示COVID-19死亡風險是流感的2.22倍，確診4個月後仍有7成病人至少一個器官受損，長期影響不可低估。

事實查核中心總編輯陳偉婷說明，疫苗錯誤訊息每逢開打期就會再度冒出，例如把疫苗稱為「毒苗」，或把所有不適都歸咎於疫苗。她提醒，遇到疑慮可透過查核中心LINE機器人查證，「不要讓錯誤認知成為健康絆腳石」。

風險 COVID-19 莫德納疫苗

