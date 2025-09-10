快訊

「永遠的阿公」林義雄辭世！曾獲終身貢獻獎 享耆壽90歲

網紅要如何課稅？ 財政部賦稅署公布「2關鍵重點」

最新進度曝光！柯文哲交保抗告狀 台北地院確定明天「整卷」送高等法院

聽新聞
0:00 / 0:00

台北明高溫恐達38度！周六前防午後雷雨 未來1周熱帶擾動發展機率曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來1周高溫炎熱，各地高溫約32至35度，明天大台北、中南部高溫上看36度，台北市甚至可能會出現38度高溫。聯合報系資料照
未來1周高溫炎熱，各地高溫約32至35度，明天大台北、中南部高溫上看36度，台北市甚至可能會出現38度高溫。聯合報系資料照

未來1周高溫炎熱，周六前午後有局部短暫雷陣雨，下周二起受太平洋高壓增強轉乾影響，降雨範圍縮小，中央氣象署預報員張竣堯表示，首波鋒面由於預報期較長，仍有不確定性，下周環境風場轉東北風跡象仍須持續觀察；另外，大台北、中南部高溫上看36度，台北市甚至可能會出現38度高溫。

張竣堯說，今年午後部分地區出現大豪雨，未來太平洋高壓勢力增強，出現較大雨勢的機率就會變得比較低。此外，未來1周熱帶擾動發展機率也偏低。

至於下周是否出現首波鋒面，張竣堯表示，由於預報期較長、不確定性較大，隨著進入9月底，依照過去經驗確實有東北風影響的機會，但以目前資料來看，預估下周後期環境風場仍偏東風，轉東北風跡象仍須持續觀察。

針對未來1周天氣，張竣堯指出，未來1周各地多雲到晴，午後留意雷陣雨，明天至周六（11至13日）午後西半部、其他山區有局部短暫雷陣雨，其中，周五、周六東南部、恆春半島有局部短暫陣雨。

周日至下周二（14至16日）太平洋高壓增強，午後降雨區域縮小至大台北、南部及其他山區，周一、周二（15、16日）東南部、恆春半飽有零星短暫降雨。

下周三（17日）環境風場轉為東風，花東、恆春半島有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後南部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，張竣堯表示，未來一周仍感受炎熱，各地高溫約32至35度，明天大台北、中南部高溫上看36度，台北市甚至可能會出現38度高溫。

高溫 恆春

延伸閱讀

還有颱風？賈新興：觀察下周熱帶擾動發展 下周六可能東北季風影響

今高溫酷熱「大台北、南高屏」飆36度 午後雷陣雨注意劇烈天氣

今午後雷雨 粉專：接下來太平洋高壓籠罩更炎熱 下周將有一波低壓活躍

酷熱飆36度高溫 吳德榮：午後雷雨擴及平地 明起太平洋高壓增強

相關新聞

台大醫院婦產部2狼醫懲戒確定 黃信穎執照廢止、陳思原停業3個月

台大醫院婦產部前主任陳思原涉嫌性騷多名女同事，前住院醫師黃信穎因性侵女病患已於5月被法院判刑3年。北市府9月1日公布醫師...

台北明高溫恐達38度！周六前防午後雷雨 未來1周熱帶擾動發展機率曝光

未來1周高溫炎熱，周六前午後有局部短暫雷陣雨，下周二起受太平洋高壓增強轉乾影響，降雨範圍縮小，中央氣象署預報員張竣堯表示...

豪雨狂炸10縣市 慎防瞬間雷擊、溪水暴漲

中央氣象署今晚6時20分針對10縣市發布豪雨特報，豪雨警戒區為雲林縣山區、嘉義縣；大雨警戒區包含苗栗縣、台中市山區、南投...

花蓮港首迎國際郵輪過夜靠泊 今年估停靠20艘郵輪、吸近6千人訪花蓮

國際郵輪奧德賽（Odyssey）將於9月13日首航花蓮港，停靠1晚後離港。這艘郵輪的營運模式與傳統郵輪大不相同，是以「住...

韓團SEVENTEEN 官方角色快閃店移師高雄 吸引粉絲朝聖

韓國超人氣男團 SEVENTEEN 官方角色快閃企劃《MINITEEN HOUSE PARTY》在全球巡迴掀起熱潮，繼台...

國際大獎電影免費索票秒殺 參山風管處：無法加場須自費去看了

彰化縣第三部由民間投資拍攝並以家鄉為主題的電影「我家的事」，榮獲多個國際大獎，地方引以為傲，鄉長等人出資包3場，參山國家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。