台北明高溫恐達38度！周六前防午後雷雨 未來1周熱帶擾動發展機率曝光

未來1周高溫炎熱，周六前午後有局部短暫雷陣雨，下周二起受太平洋高壓增強轉乾影響，降雨範圍縮小，中央氣象署預報員張竣堯表示，首波鋒面由於預報期較長，仍有不確定性，下周環境風場轉東北風跡象仍須持續觀察；另外，大台北、中南部高溫上看36度，台北市甚至可能會出現38度高溫。

張竣堯說，今年午後部分地區出現大豪雨，未來太平洋高壓勢力增強，出現較大雨勢的機率就會變得比較低。此外，未來1周熱帶擾動發展機率也偏低。

至於下周是否出現首波鋒面，張竣堯表示，由於預報期較長、不確定性較大，隨著進入9月底，依照過去經驗確實有東北風影響的機會，但以目前資料來看，預估下周後期環境風場仍偏東風，轉東北風跡象仍須持續觀察。

針對未來1周天氣，張竣堯指出，未來1周各地多雲到晴，午後留意雷陣雨，明天至周六（11至13日）午後西半部、其他山區有局部短暫雷陣雨，其中，周五、周六東南部、恆春半島有局部短暫陣雨。

周日至下周二（14至16日）太平洋高壓增強，午後降雨區域縮小至大台北、南部及其他山區，周一、周二（15、16日）東南部、恆春半飽有零星短暫降雨。

下周三（17日）環境風場轉為東風，花東、恆春半島有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後南部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，張竣堯表示，未來一周仍感受炎熱，各地高溫約32至35度，明天大台北、中南部高溫上看36度，台北市甚至可能會出現38度高溫。

