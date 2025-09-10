柯文哲白髮變黑 醫揭原因：規律作息就像替身體「重開機」

前民眾黨主席柯文哲交保重獲自由後，外界驚訝發現，他看起來比去年蒼老憔悴的模樣還要清爽許多，頭髮甚至有部分變黑，整體顯得年輕。對此，醫師指出，規律作息與正常生活，確實能帶來明顯改變。

根據《健康2.0》報導，台中睿恩耳鼻喉科院長張進芳表示，現代人常因工作與3C使用，導致熬夜追劇、飲食過量、缺乏運動，體態與膚況因此惡化，但看守所的固定作息，從清晨起床、三餐定時，到晚上10點就寢，少了3C干擾，反而讓身體進入規律循環。

類似情況不只出現在柯文哲，前桃園市長鄭文燦在今年出庭時，就因運動習慣改變而明顯變瘦，連三高問題也改善；大甲鎮瀾宮董事長顏清標過去入獄時，體重更從近百公斤驟降24公斤。這些案例都顯示，穩定生活習慣確實能帶來身體變化。

張進芳強調，規律作息就像替身體「按下重開機鍵」，尤其睡眠品質是逆齡的關鍵，能改善膚質、體力與精神狀態，讓人看起來年輕。若想延續效果，他建議從三方面著手：一是提升睡眠品質，避免熬夜與睡前過度飲食；二是適度增加活動，透過簡單伸展或運動改善睡眠；三是注意日常飲食，減少高糖與酒精攝取，都能讓氣色與健康狀態大幅提升。

商品推薦