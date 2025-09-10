環境部：廢光電板水質檢測5次均合格 無汙染風險
環境部今天發布新聞稿公布嘉義地區受損光電案場水域第5次水質增測結果，水質無異常汙染風險；強調光電模組由穩定的固態物質組成，金屬成分不易溶於水中釋出。
環境部說明，丹娜絲颱風受損光電場全數清除，包括新庄滯洪池堆置岸邊受損光電板與浮具已於9月5日限期內全面撤離，本次抽驗反映潛在汙染源清除後的結果。
環境部指出，繼7月14日、28日及8月11日、25日4次抽驗後，9月8日再進行第5次抽驗，檢測鎘、鉛、六價鉻、砷、銅、鋅、錳、銀、鎳、硒及銦、鉬、鋇、銻14項重金屬。
環境部說，歷次監測結果顯示，滯洪池水質重金屬濃度均未檢出，或遠低於地面水體分類標準及飲用水標準，本次抽驗結果與歷次結果無顯著差異。其中荷苞嶼砷0.0625 mg/L，因位於「地下水背景砷濃度潛勢範圍」，判定屬環境背景影響；並強調光電模組由穩定固態物質組成，金屬成分不易溶於水中釋出。
環境部重申，滯洪池非供飲用水及養殖水源使用，無健康或汙染風險，主動連續抽驗水質，旨在釐清受損光電板可能造成的影響，現所有受損光電板及浮具已全面清除，已無汙染疑慮。
