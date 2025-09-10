國際大獎電影免費索票秒殺 參山風管處：無法加場須自費去看了

彰化縣第三部由民間投資拍攝並以家鄉為主題的電影「我家的事」，榮獲多個國際大獎，地方引以為傲，鄉長等人出資包3場，參山國家公園管理處也包3場，免費索票秒殺；鄉公所和參山風管處今表示，真的滿座了，向隅民眾本（9）月12日購票進電影院觀賞。

社頭子弟潘客印導演「我家的事」，知名演員藍葦華、曾敬驊、高伊玲、黃珮琪、姚淳耀等人演出，電影主題曲「一路順風」請盧廣仲演唱，劇情主軸圍繞家庭成員間故事，片中女主小春和弟弟夏仔在與家人、親友互動中，逐漸發現隱藏在家人之間的祕密。

參山國家風管處長曹忠猷表示，透過潘客印的兒時記憶，透過「我家的事」向世界敘述社頭鄉人情味，劇中呈現社頭多個知名景點，戲迷若到社頭鄉走踏電影中場景，可順遊鄰近的田中鐵道、二水三鐵、田尾公路花園、八卦山步道，地方文化與觀光特色藉由電影效應獲得放大，展現了「影視×觀光」雙軌推廣的潛力。

參山風管處包3場次供民眾觀，分別本（9）月13日、27日在台中文心秀泰影城，1場在員林影城，合計約300個名額，開放索票不到一天就向隅。社頭鄉公所為感謝潘客印透過鏡頭向全國及全世界介紹社頭，等於協助鄉公所推廣觀光，也包3場次，免費索票同樣秒殺。

「我家的事」已獲日本大阪亞洲電影節「藥師珍珠賞」最佳演出獎、紐約亞洲影展最佳劇情片、今年第廿七屆台北電影節最佳女主角等多項大獎的殊榮。

