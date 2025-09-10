台大醫院婦產部2狼醫懲戒確定 黃信穎執照廢止、陳思原停業3個月

台大醫院婦產部前主任陳思原涉嫌性騷多名女同事，前住院醫師黃信穎因性侵女病患已於5月被法院判刑3年。北市府9月1日公布醫師懲戒委員會決議結果，廢止黃信穎執業執照、處陳思原停業3個月，兩人未聲請覆審，懲戒確定。

衛生局7月24日醫師懲戒決議書指出，陳思原1988年至2024年執業登記在台大醫院期間，對多名女性同事摸手、摟抱等性騷擾行為，經台大醫院調查結果為「性騷擾事件成立」，經審查陳所為符合執行業務違背醫學倫理，依醫師法移付懲戒。

陳思原3月陳述意見書稱，「台大醫院調查成立之性騷擾事件，並未提及陳述意見人有任何醫療行為」、「本件無任何移付醫師懲戒之事由」、「台大醫院調查事件成立，但並未有任何人對陳述意見人提出性騷擾事件或刑事告訴」等語。陳7月10日未親自到會陳述意見，而是委託律師。

決議書說，陳思原的行為違反醫師法，經衛生局移付懲戒，醫師懲戒委員會決議，處停業3個月，命於1年內接受繼續教育20學分，包含10學分性平及10學分醫學倫理。

黃信穎部分，7月24日醫師懲戒決議書指他2021年6月為台大醫院婦產部第3年住院醫師，負責值勤急診診療工作，是執行醫療業務的人。A女6月26日至急診室就診後，經診斷而留院觀察，黃27日為急診值班醫師，明知A女為因醫療關係而受自己照護之人，當日以需對她身體檢查為由，在無任何護理師在診間陪同下，對該女性交行為得逞。

該案同樣經台大醫院性騷擾防治及申訴處理委員會評議決定「性騷擾成立」，有醫師法第25條第4款執行業務違背醫學倫理情形，依法移付懲戒。另，台北地院5月5日刑事判決，黃對受照護之人利用機會性交罪，處有期徒刑3年。

黃信穎5月26日行政陳述意見書稱，「一審法院判決完全未採納陳述人所答辯『並無侵犯』之主觀犯意，以及陳述人所還原當時醫病『情境全貌』，而全然依對造片面之詞，逕予重判，導致媒體網路全面對陳述人人格抹殺，現需靠精神藥物治療，甚為冤屈」等語，他也於7月10日到會陳述意見。

決議書指出，黃信穎確有對受照護之人利用機會性交，經北院刑事判決確定，黃不服一審判決， 向高院提出上訴，該案刑事部分尚未定讞。經審議黃所為違反醫師法，醫師懲戒委員會決議，處廢止執業執照，命於1年內接受繼續教育學分30學分，包含10學分性平、20學分醫學倫理。

衛生局醫事管理科長吳岱穎今表示，被懲戒醫師如對決議不服，得於決議書送達翌日起20日內請求覆審，陳思原、黃信穎分別於7月28日及30日收到，期限內均未聲請覆審，懲戒即確定。

