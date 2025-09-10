快訊

「永遠的阿公」林義雄辭世！曾獲終身貢獻獎 享耆壽90歲

網紅要如何課稅？ 財政部賦稅署公布「2關鍵重點」

最新進度曝光！柯文哲交保抗告狀 台北地院確定明天「整卷」送高等法院

未來一週太平洋高壓漸強 午後雷陣雨範圍縮小

中央社／ 台北10日電

氣象署表示，未來一週太平洋高壓逐漸增強，以午後雷陣雨為主，但降雨範圍逐漸縮小；有部分模式預測月底將有東北風增強，但各國模式模擬仍有分歧，需持續觀察。

氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，今天受到熱力作用對流偏強，加上水氣略增，因此部分地區出現大雨或豪雨等級的降雨。

張竣堯表示，明天至13日太平洋高壓逐漸增強，各地為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中12、13日轉偏東南風，東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨。

張竣堯指出，14日至16日太平洋高壓再增強，午後降雨範圍縮小，大台北、南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中15、16日東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。17日為偏東南風至東風，花東、恆春半島局部短暫陣雨，南部地區及各山區午後局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，張竣堯提到，未來一週各地高溫約攝氏32度至35度，明天台北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市、台中市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣須防36度以上高溫。

張竣堯提醒，明天仍然是年度大潮影響期間，彰化至嘉義、花蓮沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域請注意排水不易、局部淹水現象。

張竣堯表示，目前在南海至菲律賓東方海面仍然是一片大低壓帶，但未來一週沒有明確的熱帶系統發展訊號；另外有部分模式預測，可能9月底會有北方鋒面系統南下，但影響可能並不明顯，需要後續持續觀察。

張竣堯進一步說明，歐洲模式預測約19、20日可能會有短暫的東北風南下，迎風面清晨氣溫約20度；然而美國模式預測10天後可能會有熱帶系統發展，未有明顯的北方系統南下；至於AI模式同樣以大低壓帶中的熱帶系統發展為主。

高溫 恆春

延伸閱讀

午後雷陣雨來了 2縣市「大雨特報」注意雷擊強風

將有颱風生成？未來1周酷熱午後雷陣雨 氣象署曝這天起熱帶系統發展

今高溫酷熱「大台北、南高屏」飆36度 午後雷陣雨注意劇烈天氣

今午後雷雨 粉專：接下來太平洋高壓籠罩更炎熱 下周將有一波低壓活躍

相關新聞

台大醫院婦產部2狼醫懲戒確定 黃信穎執照廢止、陳思原停業3個月

台大醫院婦產部前主任陳思原涉嫌性騷多名女同事，前住院醫師黃信穎因性侵女病患已於5月被法院判刑3年。北市府9月1日公布醫師...

台北明高溫恐達38度！周六前防午後雷雨 未來1周熱帶擾動發展機率曝光

未來1周高溫炎熱，周六前午後有局部短暫雷陣雨，下周二起受太平洋高壓增強轉乾影響，降雨範圍縮小，中央氣象署預報員張竣堯表示...

豪雨狂炸10縣市 慎防瞬間雷擊、溪水暴漲

中央氣象署今晚6時20分針對10縣市發布豪雨特報，豪雨警戒區為雲林縣山區、嘉義縣；大雨警戒區包含苗栗縣、台中市山區、南投...

花蓮港首迎國際郵輪過夜靠泊 今年估停靠20艘郵輪、吸近6千人訪花蓮

國際郵輪奧德賽（Odyssey）將於9月13日首航花蓮港，停靠1晚後離港。這艘郵輪的營運模式與傳統郵輪大不相同，是以「住...

韓團SEVENTEEN 官方角色快閃店移師高雄 吸引粉絲朝聖

韓國超人氣男團 SEVENTEEN 官方角色快閃企劃《MINITEEN HOUSE PARTY》在全球巡迴掀起熱潮，繼台...

國際大獎電影免費索票秒殺 參山風管處：無法加場須自費去看了

彰化縣第三部由民間投資拍攝並以家鄉為主題的電影「我家的事」，榮獲多個國際大獎，地方引以為傲，鄉長等人出資包3場，參山國家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。