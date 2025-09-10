未來一週太平洋高壓漸強 午後雷陣雨範圍縮小

氣象署表示，未來一週太平洋高壓逐漸增強，以午後雷陣雨為主，但降雨範圍逐漸縮小；有部分模式預測月底將有東北風增強，但各國模式模擬仍有分歧，需持續觀察。

氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，今天受到熱力作用對流偏強，加上水氣略增，因此部分地區出現大雨或豪雨等級的降雨。

張竣堯表示，明天至13日太平洋高壓逐漸增強，各地為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中12、13日轉偏東南風，東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨。

張竣堯指出，14日至16日太平洋高壓再增強，午後降雨範圍縮小，大台北、南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中15、16日東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。17日為偏東南風至東風，花東、恆春半島局部短暫陣雨，南部地區及各山區午後局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，張竣堯提到，未來一週各地高溫約攝氏32度至35度，明天台北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市、台中市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣須防36度以上高溫。

張竣堯提醒，明天仍然是年度大潮影響期間，彰化至嘉義、花蓮沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域請注意排水不易、局部淹水現象。

張竣堯表示，目前在南海至菲律賓東方海面仍然是一片大低壓帶，但未來一週沒有明確的熱帶系統發展訊號；另外有部分模式預測，可能9月底會有北方鋒面系統南下，但影響可能並不明顯，需要後續持續觀察。

張竣堯進一步說明，歐洲模式預測約19、20日可能會有短暫的東北風南下，迎風面清晨氣溫約20度；然而美國模式預測10天後可能會有熱帶系統發展，未有明顯的北方系統南下；至於AI模式同樣以大低壓帶中的熱帶系統發展為主。

