民間快遞違規寄證件帳單 再犯者按次累加罰鍰降

凡重量500公克以下或郵資不逾104元文件、證件與帳單屬中華郵政專營權，若民間業者違規，初犯最少罰20萬元，交通部鬆綁規定，再犯按次累加罰鍰20萬降至10萬元，且改採計3年內違規。

根據郵政法第6條規定中華郵政專營項目，包括明信片、郵簡，各級政府機關、公立學校、公營事業機構或軍事單位所交寄信函，像是電信、水電、瓦斯繳費單、附寄持卡人個人資料各類金融卡、信用卡、儲值卡及電腦IC卡文件者，以及民眾寄送的單件重量500公克以下或單件資費不逾104元郵資信函。

上述項目除中華郵政公司及受其委託者外，任何人不得以遞送為營業。

交通部今天公布修正執行違反郵政法事件取締作業要點，即日起生效，違反郵政法第6條第1、2項規定，初犯者最低罰額維持新台幣20萬元，並書面通知限期停止該等行為，而再犯者按次累加罰鍰從原本20萬元降至10萬元，最高處罰額依舊是100萬元，其違法情節重大者，得逕行處以最高額罰鍰。

交通部指出，考量部分業者已有改善，有時可能是員工收件時不小心違反規定，因此調降再犯者累加按次罰鍰金額。

為讓業者有改善的空間，交通部表示，這次調整採計違規行為期間，改為以違法行為日起往前3年，違反同項次規定次數累計，若3年內無違規者，次數即歸零、重新計算。

