無吸菸婦慢性咳嗽3年 低劑量電腦斷層發現肺癌

中央社／ 台北10日電

59歲李女士無吸菸史，慢性咳嗽2至3年，有肺癌家族史，媽媽和哥哥都是患者，接受低劑量電腦斷層檢查發現肺癌，所幸結合改良式導航支氣管鏡與單孔胸腔鏡手術，至今未見復發。

李女士成功阻止肺癌進一步惡化，是早期篩檢與精準治療的最佳典範之一。肺癌長年高居台灣10大癌症死因之首，根據衛福部最新癌症登記報告，肺癌為台灣民眾罹癌人數最多的癌別，且5年存活率與發現期別密切相關。若能在第0期或第1期確診，5年存活率可望超過9成。

三軍總醫院胸腔外科主治醫師蔡遠明今天在記者會上表示，國民健康署自民國111年7月1日起，已將低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢納入第5癌篩檢，補助肺癌高風險族群每2年1次免費LDCT檢查服務，台灣成為世界第一個針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供肺癌篩檢的國家。

打造健康台灣，國健署自114年1月1日起擴大LDCT肺癌檢查，45至74歲男性或40至74歲女性，有血緣關係父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌民眾；及50至74歲吸菸史達20包-年以上，如每天1包菸，共吸菸20年或每天0.5包菸，共吸菸40年，仍吸菸或戒菸未達15年重度吸菸者。

蔡遠明說，隨著低劑量電腦斷層肺癌篩檢普及，安全、準確地處理體積小、位置深或支氣管徑路不清的小結節，成為臨床極大挑戰。三總醫療團隊結合改良式導航支氣管鏡與單孔胸腔鏡手術，打造肺癌精準診斷與一站式治療，進一步降低病患風險並有效縮短住院時間。

蔡遠明分享，在診間遇過1名59歲的李女士因長期咳嗽，加上家族有肺癌病史，接受低劑量電腦斷層檢查，發現右上肺葉有約1.5公分的毛玻璃結節。所幸在家人陪同下前往三軍總醫院，經改良式導航支氣管鏡導引，進行肺實質穿刺定位。

蔡遠明進一步說明，確認手術切除範圍後，隨即進行單孔胸腔鏡手術切除。術中透過冰凍切片即時病理分析，診斷為早期第一期肺腺癌，無淋巴結轉移及遠端侵犯。李女士術後恢復良好，後續追蹤至今未見復發。

