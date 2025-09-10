網售門票稱多付2杯咖啡挨罰10倍 北市：屬違法

快訊

中央社／ 記台北10日電

民眾在網路轉售演唱會門票，並稱只要多請2杯星巴克咖啡即可，遭北市府開罰票價10倍，向議員陳情。文化局表示，上網兜售票券不管是否成交，超過票面金額都是違反文創法。

國民黨台北市議員曾獻瑩透過群組貼出資料，有民眾去年轉讓1張歌手周杰倫演唱會門票，遭北市文化局依票面金額50倍，開罰新台幣24.4萬元，但對黃牛案訴願案已達36件，顯示市民缺乏不能加價轉售的認知。

他說，另有民眾在網路轉讓國外歌手演唱會門票，原本票價每張2300元，因在貼文註明「請2杯星巴克就好」，被文化局認定違法，裁罰票面金額10倍，共4.6萬元。

他認為此案凸顯許多民眾因一時不察，最後付出沉重代價，但類似陳情例屢見不鮮，呼籲文化局應在大型演唱會前加強宣導，避免民眾誤觸法網。

對此，文化局發新聞稿表示，至9月10日止，依文化創意產業發展法裁罰147件黃牛案，累計開罰總額共3470萬元，單一案件最高罰款是264萬元，再提醒民眾勿抱持僥倖心理，從事非法加價轉售票券。

文化局指出，會持續透過新聞稿、社群平台等管道宣導，呼籲民眾不買黃牛票、不當黃牛，共同維護藝文市場秩序。

針對議員提及案例，文化局回應，文創法規定把藝文表演票券以超過票面金額或定價販售，按票券張數，由主管機關處票面金額或定價10倍至50倍罰鍰。

文化局表示，只要上網兜售票券無論有無成交或加上1杯飲料等超過票面金額的說法，都已違反文創法。若不服裁處書，可向文化部提訴願。

文化局指出，無論是否完成交易或僅協助黃牛皆須負擔法律責任，處理案件期間發現部分受處分人較年輕或經濟弱勢，高額罰金造成生活困難，將輔導協助申請分期繳納，盼透過輔導讓大眾理解法律制定目的，進而透過全民力量杜絕黃牛。

黃牛 文化局 演唱會

