波蘭藍莓獲准輸台 農業部：產地查證完成即可進口

中央社／ 台北10日電

農業部今天公告，波蘭的藍莓鮮果可銷往台灣。農業部動植物防疫檢疫署說，已派人赴波蘭完成相關檢疫查證，等完成產地查證後，波蘭的藍莓就可進口到台灣，民眾買藍莓將有更多選擇。

根據防檢署公告，波蘭輸台藍莓的供應果園，應於波蘭植物檢疫機關監督下進行斑翅果蠅、西方花薊馬、綠黃假單胞菌及其他有害生物的偵測及防治，並應保有防治紀錄備查；波蘭植物檢疫機關應於每年輸出季開始前6週，提供符合條件的註冊包裝場名單及代號，給台灣的植物檢疫機關。

防檢署說，完成包裝的波蘭藍莓，須取樣做輸出檢疫，檢疫結果若發現檢疫有害生物，整批鮮果實不得輸往台灣；輸出檢疫合格並簽發植物檢疫證明書的藍莓鮮果實，應於14日內輸出，逾期應於輸出前重新檢查。

至於何時可以吃到來自波蘭的藍莓，防檢署說，等波蘭依實際需求提出，完成產地查證後，就可將藍莓銷往台灣。

農業部統計，台灣已開放進口的藍莓，主要來自美國、加拿大、智利、秘魯，少量來自紐西蘭及日本，2024年藍莓進口量達3287公噸，較10年前成長超過3倍，增加開放來源國，民眾將有更多選擇。

波蘭 產地 農業部

