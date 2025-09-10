嘉義縣防豪雨 西半部大台北、台南至屏東局部大雨

快訊

中央社／ 台北10日電

中央氣象署發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天嘉義縣有局部大雨或豪雨，西半部、台東山區及大台北、新竹、台南至屏東地區有局部大雨發生的機率。

請注意瞬間雷擊、強陣風及溪水暴漲；低窪地區請慎防積水。

