避免海難善後擺爛 進出船舶P&I審查新制10/15上路

船舶進出我國商港須投保船東責任保險（P&I），確保若發生事故後有善後能力，但部分保險公司制度不健全，未必會積極處理海事案件，交通部航港局今年5月修法、10月15日起實施「進港船舶船東責任保險（P&I）審查新制」，未來申請進出我國商港應向國際船東互保協會（IG P&I Club）、我國保險公司等投保，否則不得進港。

過去多次出現海難船舶公司或保險公司消極不作為，導致殘油、船體移除等善後費用由我國墊付，事後我國提出求償，大多也難以追回。

為避免類似情況發生，並維持海域安全及秩序，航港局要求進出我國商港的船舶，須投保船東責任保險，並針對保單內容進行審查。但仍有部分因保險公司體質不健全、承擔風險能力較差，導致海難善後仍要我國墊付。

根據統計，2021年至迄今，航港局、海保署、港務公司等單位合計墊付5.7億元，像是2023年帛琉籍天使輪號沉沒高雄港外海錨泊區，船公司及保險公司態度消極，殘油、船體移除等均無積極處理；2024年凱米颱風造成8貨輪擱淺，僅2艘船積極善後，其餘船隻保險公司消極，甚至無作為。

航港局今年5月修正「交通部航港局審查責任保險文件注意事項」，指定承保公司條件，確保有善後處理能力，並規定船東應向國際船東互保協會、我國保險公司或具國際信評機構評等達BBB以上的保險公司投保P&I保險，目前符合資格的保險業者共47家。

航港局表示，目前符合新制保險的船舶占比達96.7%，申請進出我國商港的船舶應向國際船東互保協會、我國保險公司或具國際信評機構評等達BBB（含）以上的保險人投保P&I保險，若未能向符合條件的保險人投保，船東需提供保證金，並檢附P&I保單方式，申請進出我國商港。

航港局表示，為規畫P&I審查新制，已於今年3月及4月分別召開2場業者座談會，將原訂實施日期由7月1日延後至10月15日。另考量業者實務需求，針對已向國際信評機構申請評等，但尚未取得信評結果的保險人，於10月15日前提出相關證明文件者，將暫同意其承保船舶進出我國商港至明年4月15日。

航港局呼籲，為避免屆時船舶因P&I保險不符新制規定而無法申辦進港，業者應盡速確認所投保的P&I保險人是否合規，並可透過「MTNet首頁/公開服務／船東責任保險公司」查詢合規保險人名單。 2023年帛琉籍天使輪號沉沒高雄港外海錨泊區，船公司及保險公司態度消極，殘油、船體移除等均無積極處理。圖／讀者提供

