雨勢升級！14縣市豪大雨特報 下到晚上

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署下午16時40分針對14縣市發布豪雨及大雨特報，恐一路下到晚上。
氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(10)日嘉義縣有局部大雨或豪雨，西半部、台東山區及大臺北、新竹、台南至屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間雷擊、強陣風及溪水暴漲；低窪地區請慎防積水。

豪雨：嘉義縣。大雨：台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣山區。影響時間：10日下午至10日晚上。

嘉義 豪雨

