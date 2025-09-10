花蓮港首次迎住宅式郵輪「奧德賽」 國際旅客過夜暢遊帶動觀光

花蓮港迎來國際郵輪觀光新亮點，國際郵輪「奧德賽 Odyssey」將於本月13日首度進港過夜靠泊，停留一晚後隔天離港。花蓮港務分公司指出，這是花蓮郵輪觀光的重要突破，能讓國際旅客有更充裕的時間探索花蓮的山海美景與人文特色，對地方觀光產業發展助益良多。

「奧德賽」在巴哈馬註冊，1993年建造，屬中型郵輪，總噸位2萬4300噸，可搭載約900名旅客，以「住宅式郵輪」概念經營，被譽為「海上移動城鎮」。乘客可選擇參加長達3年半的環球航程，一次走遍七大洲、147個國家、425多個港口，也能依需求規畫短程居住，如35天至120天不等航段，打造專屬的旅程體驗。

花蓮港務分公司指出，此次「過夜靠泊」代表花蓮在國際郵輪市場逐漸展現吸引力，顯示旅客願意停留更久，深入感受在地文化與自然風光，對提升花蓮國際能見度意義重大。

近年港務公司積極推動郵輪行銷，不僅祭出優惠方案吸引國際郵輪停靠，更參與國際郵輪論壇，向全球業者推薦花蓮獨特的觀光資源與良好港口條件。成果逐步顯現，今年預估將有20艘次郵輪靠泊，帶來近5919名國際旅客；明年更上看24艘次、約1萬5400人次，其中不少郵輪都是首次選擇花蓮。

港務公司強調，將持續與花蓮縣政府合作，藉由「過夜靠泊」的模式，打造花蓮成為國際郵輪航線上的必訪之地，並帶動在地觀光、餐飲及伴手禮等相關產業鏈，迎接更廣大的國際市場。 郵輪「奧德賽 」將於本月13日首度進花蓮港過夜靠泊，帶來國際旅客暢遊花蓮。圖／花蓮港務分公司提供

