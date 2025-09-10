赴陸旅遊團強迫消費爭議 金縣府籲兩岸建機制
媒體報導，金門有民眾參加中國大陸旅遊團卻疑遭強迫消費，金門副縣長李文良說，將與觀光署聯繫維護民眾權益，並呼籲兩岸政府針對旅遊或消費糾紛搭建機制協助民眾處理。
媒體報導，金門有長者參加4天中國大陸廈門旅遊團，出發前付給帶團人新台幣1000元，但在行程中有強迫消費情形，且帶團人疑似是社區大學老師。
李文良今天接受媒體聯訪指出，此案仍待了解，如民眾對消費有疑慮可向消保官申訴，縣府也會進一步與交通部觀光署聯繫以維護民眾權益；且如此案是以老師身分與學生揪團並不適當，後續查證屬實將再進行處置。
李文良也說，因消費樣態越來越多元，不管是台灣、金門遊客到大陸旅遊，或大陸旅客到金門，這些旅遊糾紛或消費爭議目前沒有正式管道可以協助民眾處理，呼籲兩岸政府針對旅遊或消費糾紛搭建機制。
金門縣政府消保官王晶英表示，目前並未受理相關案件，她提醒，民眾赴大陸旅遊，政府並未開放團體部分，且如帶團人沒有旅遊、領隊等合法執照，也不能從事相關帶團行為，民眾參加相關旅遊活動時應特別留意。
