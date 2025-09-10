快訊

柯文哲交保獻祝福「健康安好」 王世堅再給建言：不要再煽惑群眾

遭考生抨擊...作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

興達電廠爆炸！天然氣洩漏點找到了 台電道歉喊不會逃避責任

赴陸旅遊團強迫消費爭議 金縣府籲兩岸建機制

中央社／ 金門10日電

媒體報導，金門有民眾參加中國大陸旅遊團卻疑遭強迫消費，金門副縣長李文良說，將與觀光署聯繫維護民眾權益，並呼籲兩岸政府針對旅遊或消費糾紛搭建機制協助民眾處理。

媒體報導，金門有長者參加4天中國大陸廈門旅遊團，出發前付給帶團人新台幣1000元，但在行程中有強迫消費情形，且帶團人疑似是社區大學老師。

李文良今天接受媒體聯訪指出，此案仍待了解，如民眾對消費有疑慮可向消保官申訴，縣府也會進一步與交通部觀光署聯繫以維護民眾權益；且如此案是以老師身分與學生揪團並不適當，後續查證屬實將再進行處置。

李文良也說，因消費樣態越來越多元，不管是台灣、金門遊客到大陸旅遊，或大陸旅客到金門，這些旅遊糾紛或消費爭議目前沒有正式管道可以協助民眾處理，呼籲兩岸政府針對旅遊或消費糾紛搭建機制。

金門縣政府消保官王晶英表示，目前並未受理相關案件，她提醒，民眾赴大陸旅遊，政府並未開放團體部分，且如帶團人沒有旅遊、領隊等合法執照，也不能從事相關帶團行為，民眾參加相關旅遊活動時應特別留意。

金門 李文 消保官

延伸閱讀

核廢存放議題 金門縣府：民眾未展現集體意志

金門存核廢料議題延燒 副縣長李文良：須有金門集體意志為依歸

明華園總團十年後再登金門 《貓神》萬人共賞破紀錄

全國海洋教育觀摩會金門開幕 22縣市齊聚交流成果

相關新聞

雨勢升級！14縣市豪大雨特報 下到晚上

中央氣象署下午16時40分針對14縣市發布豪雨及大雨特報，恐一路下到晚上。

花蓮港首次迎住宅式郵輪「奧德賽」 國際旅客過夜暢遊帶動觀光

花蓮港迎來國際郵輪觀光新亮點，國際郵輪「奧德賽 Odyssey」將於本月13日首度進港過夜靠泊，停留一晚後隔天離港。花蓮...

80歲免評聘外看上路一個月 逾3000人申請

80歲以上聘請外籍看護免評巴氏量表上路至今一個多月，勞動部長洪申翰今受訪時說，截至8月29日，聘僱外看的整體申請案量約1...

幽門桿菌感染者罹胃癌機率高10倍 國健署示警：共用餐具就會傳染

據111年癌症登記及113年死因統計資料，胃癌高居我國10大癌症發生人數及死亡率第8位，每年逾4000人新診斷罹患肺癌，...

副院長頻搭公務車、享免費醫美 護師工會批小港醫院特權文化嚴重

小港醫院副院長馮明珠日前被週刊爆料，與高醫董事長有染，二人還一起在醫院接受醫美療程，因管制藥品未詳實登載引發疑慮。護師工...

誠品松菸改裝…作家曝2照片 一票書迷見地板驚呼：敦南店回來了

接棒24小時的誠品松菸書店自1日起至25日進行部分改裝工程，網友在Threads分享近日前往松菸誠品時，發現昔日「敦南誠品」店的木地板及台階都回來了，該文讓不少網友有所共鳴，認為在2020年熄燈的「敦南誠品」，是大家共同的回憶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。