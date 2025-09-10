研究指45%失智症可預防 國衛院推40歲起5大守則

研究證實，45%失智症可透過控制14項可改變因子來預防或延緩，尤其中年期的肥胖與三高是最需關注。國衛院呼籲40歲起即為失智預防黃金期，謹記顧腰圍、控血糖等護腦5大守則。

國家衛生研究院將發布首份台灣失智症風險因子管理白皮書，預計於年底正式出版。系統性整理失智症主要危險因子，涵蓋肥胖與糖尿病等代謝疾病、心血管疾病、慢性腎臟病、中風後認知障礙及癲癇等共病，並延伸至空氣污染、感官剝奪、心理社會因素與生活型態影響。

國衛院高齡研究中心失智研究與防治專家小組召集人楊淵韓指出，國際期刊「刺胳針」（The Lancet）去年最新報告指出，多達45%失智症病例可透過控制14項可改變因子來預防或延緩；其餘55%的防範建議，台灣提出以顧腰圍、控血糖、壓不衝、脂不高、腎要好等全面護腦。

14項可調控的失智症危險因子，分別為兒童與青年期的低教育程度；中年期的聽力喪失、低密度脂蛋白膽固醇過高、憂鬱、頭部外傷、身體活動不足、糖尿病、吸菸、高血壓、肥胖與過量飲酒；老年期的社交孤立、空氣污染與視力喪失。

學界將失智症稱為「第三型糖尿病」，楊淵韓說，糖尿病會使失智症風險上升72%；台灣過半成人有過重與肥胖問題，美國觀察性研究發現，針對40至45歲族群失智症風險，肥胖者風險增加74%，良好血糖控制，再加上生活風險改變，如運動、健康飲食、體重控制等，有效預防失智。

除了全方位血脂調控，在失智症預防與病程管理扮演著重要角色，高血壓與失智症風險也不容小覷，楊淵韓表示，中年高血壓也就是收縮壓超過130mmHg時，認知障礙和失智風險增加超過34%，要注意的是，老年低血壓比高血壓更危險，血壓控制建議目標為130/80 mmHg。

值得注意的是，慢性腎臟病也是失智症高風險因子之一，楊淵韓說，中老年人認知障礙發生率隨腎功能惡化增加，只要有輕度慢性腎臟病，認知障礙發生率就達到9.9%，中度至重度發生率則高達21.5%。

據衛福部2023年調查，台灣65歲以上長者失智症盛行率已達近8%，平均每13名長者就有1人失智，失智人口達38萬人，國衛院副院長許惠恒指出，失智症應該及早預防、及早介入，台灣約有38萬名失智人口，這個數字可能被低估，實際上還有更多人正處於邁向失智的過程。

許惠恒說，各國積極推動失智症預防工作，日本自2019年起將糖尿病等「生活習慣病」控管視為預防失智核心策略，延後70歲後發生失智症時間；芬蘭推出預防認知障礙與失能介入計畫，慢性病代謝控制、運動、健康飲食，及認知與社交刺激等多面向介入措施，預防失智症發生。

商品推薦