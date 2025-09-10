80歲免評聘外看上路一個月 逾3000人申請

80歲以上聘請外籍看護免評巴氏量表上路至今一個多月，勞動部長洪申翰今受訪時說，截至8月29日，聘僱外看的整體申請案量約1萬6000多件，相較去年同期1萬2000多件，多出兩成。其中，因免評新制申請的件件為3215件，對比上路頭兩周，申請量確實呈現增加趨勢。

8月起，年齡滿80歲以上長者，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構的專業評估申請聘僱外籍看護，符合申請資格者因此新增53萬人，勞動部也參考過去外看申請率推估可能新增10萬件申請案，提前因應重症被照顧者遭排擠的可能性，祭出輕重分流、國內承接重症優先、協調來源國增加量能等配套措施。

洪申翰說，上路以來至8月29日，申請聘僱外籍看護的總計1萬6000多件，對比去年同期1萬2000多件，案量增加約兩成。這些申請案中，有3215件是以免評新制，以一般案件身份申請。

他進一步，上路前兩周的免評申請案量為1439件，就後面增加數據來看，申請量的確在增加，不過，仍須一段較長時間觀察趨勢，才能看出完整輪廓。

