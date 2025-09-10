幽門桿菌感染者罹胃癌機率高10倍 國健署示警：共用餐具就會傳染

據111年癌症登記及113年死因統計資料，胃癌高居我國10大癌症發生人數及死亡率第8位，每年逾4000人新診斷罹患肺癌，造成2000餘人死於胃癌。衛福部國健署指出，約8至9成胃癌患者罹病原因，為「幽門螺旋桿菌」感染導致，研究指出，幽門螺旋桿菌感染者罹患胃癌風險，為非感染者6至10倍，已被世界衛生組織列為第一級致癌物。

國健署指出，幽門桿菌在胃酸環境下也可存活，感染後會引發胃部發炎、潰瘍，長期感染可能導致萎縮性胃炎，或粘膜腸化生的癌前病變，進而演變為胃癌，其主要傳染途徑為經口傳染，家庭共用餐具，如杯子、碗筷等，即有可能導致感染，且家庭內的人際傳染為重要來源，建議使用「公筷母匙」，避免共杯共食。

國健署長沈靜芬說，養成良好衛生習慣，可大幅降低幽門桿菌感染風險，同時建議民眾少吃醃漬食物，少抽菸喝酒，降低罹患胃癌風險，多吃具抗氧化效果的新鮮蔬菜水果，則有助降低罹癌風險，籲民眾落實「保胃五招」，保持均衡飲食、養成良好飲食習慣、規律運動、遠離菸、檳、酒與避免生食等，若出現腸胃不適，應及早就醫。

國健署自114年起，擴大試辦終身一次以糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌；目前有17縣市參與試辦，如民眾符合45至74歲篩檢資格。沈靜芬說，民眾可透過眾可透過非侵入式之碳13尿素吹氣法及糞便抗原檢測法、或侵入性之上消化道內視鏡切片檢查，來確認是否感染幽門桿菌，如檢測結果為陽性也無須驚慌，可攜帶檢驗報告回診就醫。

沈靜芬建議，民眾依醫囑接受除菌治療，或進一步檢查等醫療處置，亦可鼓勵共同生活者進行幽門桿菌檢測，早期治療可儘早阻斷病程發展，降低胃癌發生率，透過主動檢測與健康生活型態的結合，共同邁向健康「胃」來。

