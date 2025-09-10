護師工會顧問質疑懲處問題 小港醫院：依法進行

快訊

中央社／ 台北10日電

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳今天指小港醫院懲處基層人員非單純紀律問題，小港醫院聲明表示，針對人員因行程中未配合主管合理指導及業務疏失，依法進行相關懲處。

由高醫經營的高雄市立小港醫院遭爆違法使用管制藥品、製作不實病歷；高市衛生局表示，6月底查獲違法已裁處，病歷部分仍在調查中。小港醫院當時表示，主動提供資料全力配合調查。

陳玉鳳今天舉行記者會指出，除了醫療爭議以外，小港醫院疑似還有紐西蘭行程爭議，負責安排行程的行政人員送人事評議會、記二小過，院內人士質疑是對基層人員「不合長官心意」的處罰，而非單純的紀律問題。人事評議會中，相關主管同時出席，是否能維持中立性，也引發討論。

陳玉鳳說，護理師現在需要的是友善職場、被友善對待，主管機關應主動調查、說清楚事情經過，避免給人一種只是自己調查自己、輕輕放下的感覺。只有讓制度更透明，才能真正恢復醫護人員的尊嚴，讓民眾重新相信醫療體系。

高雄市立小港醫院今天聲明表示，此次紐西蘭出訪屬於例行國際交流，行程皆經事前規劃與安排，醫院依據民國113學年度第4次人事評議委員會委員共同決議，針對人員因行程中未配合主管合理指導及業務疏失，依法進行相關懲處。

有關醫美手術，高雄市立小港醫院表示，醫院在麻醉照會、病人同意書及藥物使用等環節符合規範，並無私自使用麻醉藥物情形。惟高雄市衛生局查核後，確認部分行政流程仍有待改善之處，醫院已誠懇接受裁處，並立即啟動內部檢討及改善措施，避免類似情況再發生。

高雄市立小港醫院並指出，副院長馮明珠搭乘公務車，是依院長指派執行公務之需，屬於職務範疇；特支費則屬院長專屬職權範疇，若院長因公務繁忙則委由副院長代表出席活動或處理院務，相關支出依院長指示辦理。

高雄市衛生局表示，衛生局接獲陳情後查察確認院方為兩位病患執行手術有麻醉處置、病歷登載等多項醫療管理疏失，已於7月25日依法對該院及相關醫師裁處。

衛生局表示，另外，要求該院就整體就醫流程與管理疏失確實檢討，並於衛生局市立醫院管理會議專案報告。衛生局後續將依投資契約相關規定處辦，杜絕類似事件再次發生，維護病人安全。

