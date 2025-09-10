快訊

柯文哲交保獻祝福「健康安好」 王世堅再給建言：不要再煽惑群眾

遭考生抨擊...作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

興達電廠爆炸！天然氣洩漏點找到了 台電道歉喊不會逃避責任

屏東縣府推動發展遲緩兒童學齡前篩檢 籲把握早療黃金期

中央社／ 屏東縣10日電

發展遲緩兒童透過早期篩檢及早療可獲改善，屏東縣政府去年起推動0至6歲「學齡前兒童入園篩檢」以提升篩檢率，並呼籲家長打破「大隻雞慢啼」迷思，把握早療黃金期。

屏東基督教醫院醫師黃富槻分享，一名2歲女童原本因腸胃炎就診，卻在檢查中發現生長矮小及退縮表現，轉介早療團隊介入1年後，自閉特質及人際互動逐漸改善，顯示「把握黃金期」重要性。

屏東縣衛生局長張秀君呼籲，家長不要再受「孩子大一點自然就會好」錯誤觀念影響，應善用政府提供的7次健檢與6次發展篩檢，及早發現問題、及早轉介專業治療，把握孩子黃金發展期，共同為兒童健康成長護航。

屏東縣衛生局今天發布新聞稿表示，過往許多家庭因為「大隻雞慢啼」等傳統觀念，誤以為孩子只是發展較慢，易忽略潛在發展遲緩徵兆，等到問題明顯時，已錯過寶貴黃金治療期。正因一般家長不易察覺，政府推動篩檢政策與資源更顯重要。

為提升篩檢率，衛生局去年起推動0至6歲「學齡前兒童入園篩檢」，結合醫療團隊主動進入幼兒園、托嬰中心與親子館巡迴服務，讓孩童在熟悉環境中接受檢查，減輕雙薪家庭育兒壓力，也提升早期發現率。篩檢內容涵蓋粗大動作、精細動作、語言、認知及社會行為等面向，

依衛生局數據，去年共通報1847名疑似發展遲緩兒童，經由縣內4家兒童發展聯合評估中心專業評估後，其中1126名兒童被確診，以語言910人最多，其次為認知及知覺動作。

衛生局指出，今年1至8月已辦理254場次篩檢，通報及轉介1194名疑似遲緩兒童；同時縣內兒童發展聯合評估中心服務量能也提升，從去年1550人，增加至今年2000人，確保診斷與療育不中斷。

黃金 衛生局 屏東縣政府

延伸閱讀

兒童發展篩檢屏東主動出擊 親子館、托嬰中心提升篩檢率

屏東進行核安演習 國軍直升機演練孤島運補

鄉親久等了！屏東首間「壽司郎」即將開幕　桃園青埔IKEA店再接力

2025南國漫讀節9至10月講座報名開跑 橫跨多樣化領域講者齊聚

相關新聞

雨勢升級！14縣市豪大雨特報 下到晚上

中央氣象署下午16時40分針對14縣市發布豪雨及大雨特報，恐一路下到晚上。

花蓮港首次迎住宅式郵輪「奧德賽」 國際旅客過夜暢遊帶動觀光

花蓮港迎來國際郵輪觀光新亮點，國際郵輪「奧德賽 Odyssey」將於本月13日首度進港過夜靠泊，停留一晚後隔天離港。花蓮...

80歲免評聘外看上路一個月 逾3000人申請

80歲以上聘請外籍看護免評巴氏量表上路至今一個多月，勞動部長洪申翰今受訪時說，截至8月29日，聘僱外看的整體申請案量約1...

幽門桿菌感染者罹胃癌機率高10倍 國健署示警：共用餐具就會傳染

據111年癌症登記及113年死因統計資料，胃癌高居我國10大癌症發生人數及死亡率第8位，每年逾4000人新診斷罹患肺癌，...

副院長頻搭公務車、享免費醫美 護師工會批小港醫院特權文化嚴重

小港醫院副院長馮明珠日前被週刊爆料，與高醫董事長有染，二人還一起在醫院接受醫美療程，因管制藥品未詳實登載引發疑慮。護師工...

誠品松菸改裝…作家曝2照片 一票書迷見地板驚呼：敦南店回來了

接棒24小時的誠品松菸書店自1日起至25日進行部分改裝工程，網友在Threads分享近日前往松菸誠品時，發現昔日「敦南誠品」店的木地板及台階都回來了，該文讓不少網友有所共鳴，認為在2020年熄燈的「敦南誠品」，是大家共同的回憶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。