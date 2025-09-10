快訊

柯文哲交保獻祝福「健康安好」 王世堅再給建言：不要再煽惑群眾

遭考生抨擊...作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

興達電廠爆炸！天然氣洩漏點找到了 台電道歉喊不會逃避責任

副院長頻搭公務車、享免費醫美 護師工會批小港醫院特權文化嚴重

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
護師工會顧問陳玉鳳今天再度爆料，小港醫院代表團今年2月赴紐西蘭參訪，副院長臨時改變行程，回台後還將負責安排的行政人員，依「不聽從主管指揮」送人事評議會，最終被記2大過。圖／陳玉鳳提供
護師工會顧問陳玉鳳今天再度爆料，小港醫院代表團今年2月赴紐西蘭參訪，副院長臨時改變行程,回台後還將負責安排的行政人員，依「不聽從主管指揮」送人事評議會，最終被記2大過。圖／陳玉鳳提供

小港醫院副院長馮明珠日前被週刊爆料，與高醫董事長有染，二人還一起在醫院接受醫美療程，因管制藥品未詳實登載引發疑慮。護師工會顧問陳玉鳳今再度爆料，小港醫院代表團今年2月赴紐西蘭參訪，副院長臨時改變行程，回台後還將負責安排的行政人員，依「不聽從主管指揮」送人事評議會，最終被記2大過。

陳玉鳳說，今年2月，小港醫院代表團赴紐西蘭參訪，為例行國際交流，行程均經過事前規劃審核，卻傳出副院長臨時更改行程，返台後行政人員還遭懲處，院內人員質疑，行程事先經過核准，事後竟被處罰，這不像是單純的紀律問題，而是對「不合長官心意」基層人員的處罰，且人事評議會中，主管也列席在場，決議是否中立引發討論。

陳玉鳳說，5月18日小港醫院院方假日動用開刀房，為高層進行醫美手術，但該院假日僅2間開刀房開放，若有急重症病人湧入，恐因資源排擠而延誤救治，且隔日院長簽發「全額優待」單，手術費用全免，院方雖有員工優惠制度，但是醫美費用全免，令人質疑是否符合比例原則，且高層是否曾替親友開立優待單，外界也難得知。

小港醫院公務資源使用也引發疑慮，陳玉鳳表示，該院規範，院長公務車為專屬使用，但副院長經常乘車上下班，引發員工議論，院方應公開派車紀錄，釐清資源使用合理性；另，院長每月領有特支費，原本作為院務支出或必要交際使用，但據院內人士透露，部分經費疑似流向單一副院長，其他高層未享相同待遇，是否合乎使用規範，仍待釐清。

針對小港醫院院內疑慮，教育部已介入調查，醫策會與醫療評鑑單位，也會做出人事處理。陳玉鳳表示，院內特權文化嚴重，基層擔憂「未迎合長官期待，恐受懲處」，院內信任與士氣恐難維繫，醫療機構承載的是民眾的信任。當資源調度與人事懲處被質疑染上特權色彩，不僅影響醫護士氣，更動搖社會對醫院的信任基礎，呼籲主管機關應主動釐清疑點

