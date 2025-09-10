快訊

傳統支氣管鏡有盲區 三總推新技術「虛擬導航」 醫療費還能省10萬

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
三軍總醫院胸腔外科醫師蔡遠明表示，過往肺部病灶要切片位置較難確認且會受限於胸骨等，但現在技術能模擬患者肺部，並利用虛擬導航讓醫師直達病灶，減少傷口、氣胸及手術時間及手術費用，是患者一大福音。記者翁唯真／攝影
三軍總醫院胸腔外科醫師蔡遠明表示，過往肺部病灶要切片位置較難確認且會受限於胸骨等，但現在技術能模擬患者肺部，並利用虛擬導航讓醫師直達病灶，減少傷口、氣胸及手術時間及手術費用，是患者一大福音。記者翁唯真／攝影

肺癌居於十大癌症死因之首，若能在第0期或第1期確診，5年存活率可望超過9成。國防醫學大學三軍總醫院胸腔外科醫師蔡遠明表示，過往肺部病灶要切片位置較難確認且會受限於胸骨等，加上使用的耗材較多。但現在技術能模擬患者肺部，並利用虛擬導航讓醫師直達病灶，減少傷口、氣胸及手術時間及手術費用，是患者一大福音。

根據衛福部最新癌症登記報告，肺癌為國人罹癌人數最多的癌別，且五年存活率與發現期別密切相關，隨著低劑量電腦斷層LDCT肺癌篩檢普及，如何安全、準確地處理體積小、位置深或支氣管徑路不清的小結節，成為臨床極大挑戰。

59歲的李女士因長期咳嗽及家族有肺癌病史，接受低劑量電腦斷層檢查，發現右上肺葉約1.5公分毛玻璃結節。經改良式導航支氣管鏡導引經肺實質穿刺定位，確認手術切除範圍後，緊接著轉換至單孔胸腔鏡手術切除。

術中透過冰凍切片即時病理分析，診斷為惡性腫瘤，為早期第一期肺腺癌，無淋巴結轉移，也無遠端侵犯跡象。其術後恢復良好，後續追蹤至今無復發情形，為早期篩檢與精準治療的最佳典範。

蔡遠明今表示，傳統支氣管鏡穿肺的切片取樣方式是從氣管、鼻子或喉嚨等地方穿入取樣，但若病灶位置位在骨頭中間，就會造成盲區，讓醫師不好取樣。且傳統型的步驟須經由穿刺針進入氣管、再利用擴張氣球、使用鈍鞘，最後利用組織夾取樣。

蔡遠明說，不過利用擴張氣球、使用鈍鞘對於沒保險給付的病患負擔不小，且手術時間也較長。現有突破性的創新技術在取樣之前，利用阿基米德導航系統，當病患需要切片取樣時，會先模擬出患者的肺部或是支氣管，然後會有導航路徑，醫師在手術時僅需按照路徑就可以直達病灶。

蔡遠明表示，此舉克服傳統支氣管鏡及電腦斷層導引穿刺的盲點，特別適用於支氣管徑路不明確（bronchus sign negative）的肺內病灶。此外，術中即時定位後可無縫轉換至單孔胸腔鏡進行切除，一次性完成診斷與治療。

蔡遠明說，透過結合穿刺針與即時或非即時影像導引，大幅簡化檢查流程並縮短定位與取樣所需時間。在安全性方面，臨床應用期間未發生氣胸、出血等嚴重併發症，顯示其具高度可行性與良好安全性。診斷效能也顯著提升，不僅提升整體診斷陽性率，也會提高病灶判讀與取樣的精準度。此外，優化的手術流程可於單次麻醉下同步完成定位與切除，進一步降低病患風險並有效縮短住院時間，對病患照護品質與醫療資源使用皆具正向效益。

蔡遠明表示，利用阿基米德導航系統可以將手術取樣縮減從2小時縮減至最快半小時，有的患者甚至無需住院。加上擴張氣球、鈍鞘為自費耗材，手術金額大幅從約15萬元減至約5萬元。目前他已完成100例手術，其中穿肺手術更有17例都在國際權威期刊「Surgical Endoscopy」展現研究成果。

