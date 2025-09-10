快訊

柯文哲交保獻祝福「健康安好」 王世堅再給建言：不要再煽惑群眾

遭考生抨擊...作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

興達電廠爆炸！天然氣洩漏點找到了 台電道歉喊不會逃避責任

女大生長期滑手機 頭痛頸椎僵硬老化如60歲

中央社／ 彰化10日電

一名女大生長期滑手機，頭痛、頸部痠痛僵硬，照X光發現頸椎弧度消失，呈僵硬直線，提早老化宛如60歲；員榮醫院醫師表示，這是俗稱手機頸，建議藉視線平行法等方式減少傷害。

員榮醫院神經內科主任葉宗勳今天透過新聞稿表示，20歲女大學生近日求診，主訴長期頭痛、脖子硬得如石頭，經神經學檢查並無明顯異常，但照X光卻發現頸椎弧度消失變成僵硬直線，甚至有滑脫情況，顯示頸椎提前退化。

葉宗勳說，健康頸椎應有自然C字形弧度，能分散頭顱重量與活動壓力，像天然避震器；這名患者長時間滑手機、追劇，常拿手機躺在床上看到睡著，睡姿不良，導致頸椎長期承受過大壓力，出現變形與退化。

葉宗勳表示，許多人低估低頭姿勢危害，頭顱重量約3至4公斤，當頭部前傾時，頸椎承受壓力會倍數上升，低頭15度時頸椎承重約12公斤，低頭30度約18公斤；低頭60度為常見滑手機姿勢，頸椎承重高達27公斤，等於脖子掛著1個小孩。

醫師提及，長期姿勢不良會對頸椎及周圍肌群造成慢性壓力，影響頸部神經傳導功能，引發頭痛、手麻、眩暈等症狀；頸椎退化或椎間盤突出也可能因姿勢問題加速惡化，導致脊髓或神經根壓迫。

葉宗勳建議，平常應維持頸椎自然曲度，定期進行頸肩伸展運動，例如將手機、電腦螢幕抬高至與視線平行，避免長期間低頭；每低頭30分鐘休息5分鐘，站起來活動肩頸並望向遠方；全身靠牆站立，下巴水平向後收，讓後腦勺輕貼牆面維持10秒，重複數次，可強化頸部深層肌肉。

壓力 頭痛 醫師

延伸閱讀

看電影滑手機亮光引衝突 新莊影廳2男推擠掛彩互控

影／20歲女大生頸椎弧度消失...年齡60歲 醫建議3方法預防「手機頸」

你可能也快中了！20歲女怨「脖硬頭痛」 醫看X光片驚：生命曲線消失如60歲

巨業司機撞死女大生今協商拉高賠償350萬 死者母：未感受公平對待

相關新聞

雨勢升級！14縣市豪大雨特報 下到晚上

中央氣象署下午16時40分針對14縣市發布豪雨及大雨特報，恐一路下到晚上。

花蓮港首次迎住宅式郵輪「奧德賽」 國際旅客過夜暢遊帶動觀光

花蓮港迎來國際郵輪觀光新亮點，國際郵輪「奧德賽 Odyssey」將於本月13日首度進港過夜靠泊，停留一晚後隔天離港。花蓮...

80歲免評聘外看上路一個月 逾3000人申請

80歲以上聘請外籍看護免評巴氏量表上路至今一個多月，勞動部長洪申翰今受訪時說，截至8月29日，聘僱外看的整體申請案量約1...

幽門桿菌感染者罹胃癌機率高10倍 國健署示警：共用餐具就會傳染

據111年癌症登記及113年死因統計資料，胃癌高居我國10大癌症發生人數及死亡率第8位，每年逾4000人新診斷罹患肺癌，...

副院長頻搭公務車、享免費醫美 護師工會批小港醫院特權文化嚴重

小港醫院副院長馮明珠日前被週刊爆料，與高醫董事長有染，二人還一起在醫院接受醫美療程，因管制藥品未詳實登載引發疑慮。護師工...

誠品松菸改裝…作家曝2照片 一票書迷見地板驚呼：敦南店回來了

接棒24小時的誠品松菸書店自1日起至25日進行部分改裝工程，網友在Threads分享近日前往松菸誠品時，發現昔日「敦南誠品」店的木地板及台階都回來了，該文讓不少網友有所共鳴，認為在2020年熄燈的「敦南誠品」，是大家共同的回憶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。