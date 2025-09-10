女大生長期滑手機 頭痛頸椎僵硬老化如60歲

一名女大生長期滑手機，頭痛、頸部痠痛僵硬，照X光發現頸椎弧度消失，呈僵硬直線，提早老化宛如60歲；員榮醫院醫師表示，這是俗稱手機頸，建議藉視線平行法等方式減少傷害。

員榮醫院神經內科主任葉宗勳今天透過新聞稿表示，20歲女大學生近日求診，主訴長期頭痛、脖子硬得如石頭，經神經學檢查並無明顯異常，但照X光卻發現頸椎弧度消失變成僵硬直線，甚至有滑脫情況，顯示頸椎提前退化。

葉宗勳說，健康頸椎應有自然C字形弧度，能分散頭顱重量與活動壓力，像天然避震器；這名患者長時間滑手機、追劇，常拿手機躺在床上看到睡著，睡姿不良，導致頸椎長期承受過大壓力，出現變形與退化。

葉宗勳表示，許多人低估低頭姿勢危害，頭顱重量約3至4公斤，當頭部前傾時，頸椎承受壓力會倍數上升，低頭15度時頸椎承重約12公斤，低頭30度約18公斤；低頭60度為常見滑手機姿勢，頸椎承重高達27公斤，等於脖子掛著1個小孩。

醫師提及，長期姿勢不良會對頸椎及周圍肌群造成慢性壓力，影響頸部神經傳導功能，引發頭痛、手麻、眩暈等症狀；頸椎退化或椎間盤突出也可能因姿勢問題加速惡化，導致脊髓或神經根壓迫。

葉宗勳建議，平常應維持頸椎自然曲度，定期進行頸肩伸展運動，例如將手機、電腦螢幕抬高至與視線平行，避免長期間低頭；每低頭30分鐘休息5分鐘，站起來活動肩頸並望向遠方；全身靠牆站立，下巴水平向後收，讓後腦勺輕貼牆面維持10秒，重複數次，可強化頸部深層肌肉。

