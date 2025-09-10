護師工會點名馮明珠濫權籲調離職務 小港醫聲明回應

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳今召開記者會，公開點名高醫經營市立小港醫院副院長馮明珠涉濫權、霸凌與違反醫療規範，更質疑高市府及高醫董事會縱容，要求將她即刻調離職務並交由司法調查。小港醫院隨後發聲明逐一否認，強調行程與醫療處置皆依規辦理；據悉，馮目前正由教育部調查中，暫無法調離原職。

陳玉鳳指出，馮明珠在紐西蘭出訪期間「神隱3天」，連院長都無法聯繫，返台後卻懲處承辦人，疑涉職場霸凌。她強調，馮應依核定行程領取差旅費，但最後僅以一張新聞稿照片交代，缺乏完整紀錄，甚至導致紐西蘭商務處取消合作，嚴重影響國際交流。

醫美爭議部分，她並揭露，馮與院長曾在周日佔用醫院僅存的緊急與備用開刀房，自費醫美手術，若當時有急診病人，恐陷入無刀房可用的窘境，明顯違反醫療法。更令人質疑的是，相關費用原本未繳，直到衛生局6月底稽查後，才於7月補繳。衛生局已對此開罰，但馮依舊留任，引發外界對市府與高醫董事會縱容質疑。

陳玉鳳同時引述護理師匿名爆料，指馮曾冒用員工名義刷醫美優惠，將原屬護理人員的權益化為個人的「省錢公關手段」。她並指控馮長期濫用公務車、司機與院長每月3萬元特支費，嚴重背離公家機關經費管理原則。

陳玉鳳強調，這些爭議不僅涉及醫院財務紀律，更攸關病患權益與公共資源正義，籲高市府與高醫董事會正視問題，勿再放任風暴擴大，應立即調查、釐清責任，並讓基層醫護免於權勢壓迫。

小港醫院針對外界關注爭議發聲明澄清，表示紐西蘭出訪為例行國際交流，行程均事先規劃，相關同仁因業務疏失，已依人評會決議懲處。

其次，醫美手術部分，院方強調在麻醉照會、同意書與藥物使用均合乎規範，並無私自使用藥物，高市衛生局僅指部分行政流程待改善，院方已接受裁處並展開檢討。

對馮副院長搭乘公務車為院長指派公務所需，屬職務範疇；至於特支費，則為院長專屬職權，若由副院長代理院務，相關支出皆依院長指示辦理。 高雄市立小港醫院今晚發布聲明，指近日關於副院長馮明珠接受美容療程的爭議，報導不符事實。圖／聯合報系資料照片

