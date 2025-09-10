快訊

柯文哲交保獻祝福「健康安好」 王世堅再給建言：不要再煽惑群眾

遭考生抨擊...作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

興達電廠爆炸！天然氣洩漏點找到了 台電道歉喊不會逃避責任

聽新聞
0:00 / 0:00

護師工會點名馮明珠濫權籲調離職務 小港醫聲明回應

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市立小港醫院副院長馮明珠。(記者郭韋綺／翻攝)
高雄市立小港醫院副院長馮明珠。(記者郭韋綺／翻攝)

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳今召開記者會，公開點名高醫經營市立小港醫院副院長馮明珠涉濫權、霸凌與違反醫療規範，更質疑高市府及高醫董事會縱容，要求將她即刻調離職務並交由司法調查。小港醫院隨後發聲明逐一否認，強調行程與醫療處置皆依規辦理；據悉，馮目前正由教育部調查中，暫無法調離原職。

陳玉鳳指出，馮明珠在紐西蘭出訪期間「神隱3天」，連院長都無法聯繫，返台後卻懲處承辦人，疑涉職場霸凌。她強調，馮應依核定行程領取差旅費，但最後僅以一張新聞稿照片交代，缺乏完整紀錄，甚至導致紐西蘭商務處取消合作，嚴重影響國際交流。

醫美爭議部分，她並揭露，馮與院長曾在周日佔用醫院僅存的緊急與備用開刀房，自費醫美手術，若當時有急診病人，恐陷入無刀房可用的窘境，明顯違反醫療法。更令人質疑的是，相關費用原本未繳，直到衛生局6月底稽查後，才於7月補繳。衛生局已對此開罰，但馮依舊留任，引發外界對市府與高醫董事會縱容質疑。

陳玉鳳同時引述護理師匿名爆料，指馮曾冒用員工名義刷醫美優惠，將原屬護理人員的權益化為個人的「省錢公關手段」。她並指控馮長期濫用公務車、司機與院長每月3萬元特支費，嚴重背離公家機關經費管理原則。

陳玉鳳強調，這些爭議不僅涉及醫院財務紀律，更攸關病患權益與公共資源正義，籲高市府與高醫董事會正視問題，勿再放任風暴擴大，應立即調查、釐清責任，並讓基層醫護免於權勢壓迫。

小港醫院針對外界關注爭議發聲明澄清，表示紐西蘭出訪為例行國際交流，行程均事先規劃，相關同仁因業務疏失，已依人評會決議懲處。

其次，醫美手術部分，院方強調在麻醉照會、同意書與藥物使用均合乎規範，並無私自使用藥物，高市衛生局僅指部分行政流程待改善，院方已接受裁處並展開檢討。

對馮副院長搭乘公務車為院長指派公務所需，屬職務範疇；至於特支費，則為院長專屬職權，若由副院長代理院務，相關支出皆依院長指示辦理。

高雄市立小港醫院今晚發布聲明，指近日關於副院長馮明珠接受美容療程的爭議，報導不符事實。圖／聯合報系資料照片
高雄市立小港醫院今晚發布聲明，指近日關於副院長馮明珠接受美容療程的爭議，報導不符事實。圖／聯合報系資料照片

高醫 醫美 衛生局

延伸閱讀

彭振聲曝認罪過程…醫痛批惡法製造冤獄 轟濫權者應受審判

緋聞風波後首度公開露面 高醫董座陳建志現身澄清湖開球

護病比只獎勵、不入法 邱泰源卻要查違規醫院 工會批「講幹話」

捲不倫戀及醫療爭議 小港醫院透露副院長馮明珠身心遭重創

相關新聞

雨勢升級！14縣市豪大雨特報 下到晚上

中央氣象署下午16時40分針對14縣市發布豪雨及大雨特報，恐一路下到晚上。

花蓮港首次迎住宅式郵輪「奧德賽」 國際旅客過夜暢遊帶動觀光

花蓮港迎來國際郵輪觀光新亮點，國際郵輪「奧德賽 Odyssey」將於本月13日首度進港過夜靠泊，停留一晚後隔天離港。花蓮...

80歲免評聘外看上路一個月 逾3000人申請

80歲以上聘請外籍看護免評巴氏量表上路至今一個多月，勞動部長洪申翰今受訪時說，截至8月29日，聘僱外看的整體申請案量約1...

幽門桿菌感染者罹胃癌機率高10倍 國健署示警：共用餐具就會傳染

據111年癌症登記及113年死因統計資料，胃癌高居我國10大癌症發生人數及死亡率第8位，每年逾4000人新診斷罹患肺癌，...

副院長頻搭公務車、享免費醫美 護師工會批小港醫院特權文化嚴重

小港醫院副院長馮明珠日前被週刊爆料，與高醫董事長有染，二人還一起在醫院接受醫美療程，因管制藥品未詳實登載引發疑慮。護師工...

誠品松菸改裝…作家曝2照片 一票書迷見地板驚呼：敦南店回來了

接棒24小時的誠品松菸書店自1日起至25日進行部分改裝工程，網友在Threads分享近日前往松菸誠品時，發現昔日「敦南誠品」店的木地板及台階都回來了，該文讓不少網友有所共鳴，認為在2020年熄燈的「敦南誠品」，是大家共同的回憶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。